SV Dohren verliert 1:2 gegen SV Conc. Emsbüren II

Dabei fing alles nach Plan an! Die Elf von Trainer Sebastian Beckmann dominierte das Spiel und erspielte sich in der Anfangsphase ein ums andere Mal gute Torabschlüsse. In der 7. Minute ging man durch das Tor von Hendrik Frese verdient mit 1:0 in Führung. Nach einem Rückpass der Gäste spekulierte Hendrik auf den Fehler und fing das Leder ab. Kaltschnäuzig umkurvte er den Keeper und schob zum 1:0 über die Linie.

Völlig unnötig verursachte Hennig Lampen in der 37. Minute dann einen Foulelfmeter, als er seinen Gegenspieler im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Gäste sicher zum 1:1 Ausgleich. Dabei war es die erste gefährliche Aktion der Emsbürener überhaupt.