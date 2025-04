SV Dohren verliert 1:2 beim SV Groß Hesepe

Am Freitagabend reiste der SVD zum Auswärtsspiel zum SV Groß Hesepe in den Eschpark.

Auch Hesepe versuchte es in der 35. Minute mit der ersten guten Offensivaktion. Nach einem langen Ball auf den 2. Pfosten köpfte der einlaufende Spieler das Leder knapp am Kasten vorbei!

Es dauerte eine Weile, bis beide Mannschaften ins Spiel fanden und zu ihren ersten Torabschlüssen kamen. In der 25. Minute brachte Tobi Dreier eine Ecke vor das gegnerische Tor, die Christian Willen knapp über das Tor köpfte.

Unmittelbar vor dem Seitenwechsel hatte Hendrik Kroner die Führung auf dem Kopf. Doch auch sein Abschluss ging knapp am Heseper Tor vorbei. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff erwischte Hesepe den besseren Start in die Partie. In der 55. Spielminute schepperte ein direkter Freistoß am Dohrener Pfosten. Den 2. Ball drückte der nachgelaufene Stürmer eiskalt über die Linie zum 1:0.

Dohren antwortete in der 74. Minute mit dem 1:1 Ausgleich. Tobi Dreier legte sich das Leder an der rechten Außenbahn für einen Freistoß zurecht und flankte auf den 2. Pfosten, wo Christian Willen am höchsten stieg und zum Ausgleich einnickte.

Dohren hatte nun mehr vom Spiel und kam immer wieder zu gefährlichen Vorstößen. Doch anstatt des Führungstreffers bekamen die Heseper in der 88. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. Lukas Gödiker kam zu spät und fuhr seinem Gegenspieler in die Parade, so dass der Unparteiische keine andere Wahl hatte, als auf den Punkt zu zeigen. Den fälligen Elfmeter verwandelten die Hausherren sicher zur 2:1 Führung.

Dohren setzte nun alles auf eine Karte und wollte den Ausgleich erkämpfen. Doch die Heseper machten es clever und konterten in der 85. Minute blitzschnell. Lukas Gödiker rettete aber in höchster Not auf der Linie, so dass es beim 2:1 blieb.

8 Minuten Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter an und Dohren rollte mit der nächsten Offensivaktion in Richtung des gegnerischen Tores. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Tobi Dreier kam der Ball in den 5-Meterraum zu Christian Willen. Mit dem Rücken zum Tor erwischte er das Spielgerät nicht voll und der Keeper konnte die Großchance vereiteln!

In der letzten Minute der Nachspielzeit nagelte der eingewechselte Niklas Pott das Leder an den Pfosten. Von dort aus direkt in die Arme des Keepers. Da war die dicke Chance zum verdienten Ausgleich, doch dann war Schluss. Dohren musste sich knapp mit 2:1 geschlagen geben!