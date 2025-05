SV Dohren verliert 1:2 beim BV Clusorth-Bramhar

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern. In der 6. Spielminute gab es einen abseitsverdächtigen Pass durch die Dohrener Kette. Der Stürmer nahm die Pille auf, umkurvte Keeper Enno Wöste und wollte zur frühen Führung einschieben, doch Tim Meyners blockte in letzter Sekunde den Ball ab ins Toraus. Die anschließende Ecke köpfte der Stürmer am 2. Pfosten zum 1:0 in die Maschen.

Sinnbildlich für die Dohrener Harmlosigkeit in der 1. Halbzeit war die 42. Minute. Nach einem eigenen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte der gegnerische Spieler den Ball an die Latte. In der Nachspielzeit der 1. Hälfte dann noch die Riesenchance auf das 2:0 für die Hausherren. Tobi Brockhaus verlor durch einen Fehlpass als letzter Mann das Leder. Der Stürmer reagierte schnell und chipte den Ball über Enno hinweg, doch die Kugel strich haarscharf am linken Pfosten vorbei.