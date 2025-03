SV Dohren gewinnt 4:3 gegen SV Germania Twist

Am Sonntag ging die Elf von Sebastian Beckmann erstmalig in diesem Jahr auf Punktejagd. Gegner im heimischen Waldstadion war der SV Germania Twist.

So viel vorweg: Alle Zuschauer die zu spät kamen, ärgerten sich grün und blau! Bereits in der Anfangsviertelstunde fielen gleich 4 Tore!

In der 5. Spielminute schaltete sich auch Twist ins Offensivspiel ein. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde der Ball schön durch die Kette der Dohrener Abwehr gespielt. Die Zuordnung ließ zu wünschen übrig und so konnte der Stürmer unseren Schlussmann Dominik Becker umkurven und zum 0:1 einschieben.

Doch die Antwort kam prompt. Nur 3 Minuten nach dem Gegentreffer spielte Christian Willen aus dem Mittelfeld einen langen Ball über die Kette der Gäste. Luca Jansen sah den Ball nach, nahm in direkt und drückte ihn aus halbrechter Position ins lange Eck zum 1:1 Ausgleich.

Es ging nun Schlag auf Schlag. Die Dohrener Anhänger waren noch nicht ganz fertig mit dem Jubeln, da klingelte es bereits wieder auf der anderen Seite. Twist kombinierte gut auf der rechten Seite und stieß in den 5-Meterraum ein. Aus kurzer Distanz schob der Stürmer ins kurze Eck ein und ließ Keeper Dominik Becker ganz schön alt aussehen! Twist führte damit wieder mit 1:2.

Doch wiederum reagierte unser Team gut und kam nur 2 Minuten nach dem Rückstand zum 2:2 Ausgleich. So sahen es zumindest die Dohrener Spieler und Anhänger! Trotz lautstarker Proteste ließ der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen und entschied, dass der Schuss von Hendrik Frese nicht die Torlinie überschritten hatte. Dohren haderte nicht lange mit der Entscheidung, denn die nächste Offensivaktion rollte in der 17. Minute auf das Twister Tor. Über die linke Seite setzte sich Tobi Dreier stark durch und flankte auf den 2. Pfosten. Christian Willen legte per Kopf in die Mitte ab und Hendrik Frese drückte das Leder in die Maschen zum verdienten 2:2 Unentschieden.

Danach verflachte die Partie ein wenig. Beide Teams zollten dem hohen Tempo Tribut, so dass es mit 2:2 in die Kabine ging.

Im 2. Abschnitt waren 13 Minuten gespielt, da köpfte Fabian Giesen aus kurzer Distanz zum 3:2 ein. Zuvor war ein langer Ball von der Twister Mannschaft geklärt worden. Tobi Dreier setzte nach und spielte mit dem Rücken zum Tor das Spielgerät auf den 2. Pfosten. Fabian Giesen ging mit voller Entschlossenheit zum Ball und drehte mit seinem Treffer die Partie.

Nur Sekunden nach dem Führungstreffer hatte Christian Willen das 4:2 auf dem Kopf. Nach einer tollen Kombination auf der rechten Außenbahn flankte Tobi Dreier in die Mitte. Der wuchtige Kopfball von Christian Willen konnte der Schlussmann der Gäste mit einer starken Parade über die Latte lenken.

Dohren schien die Partie nun im Griff zu haben. Doch bei der Ecke in der 68. Minute köpften die Germanen den 3:3 Ausgleichstreffer.

Dohren wollte nun die Entscheidung und die 3 Punkte nach Dohren holen. In der 71. Minute krönte Tobi Dreier seine tolle Leistung mit dem Treffer zum 4:3. Nach schönem Solo kam er in halblinker Position in Höhe der Strafraumkante zum Abschluss. Mit einem gezielten Schuss ins lange Eck ließ er dem Torwart keine Chance!

Dohren ließ danach nichts mehr anbrennen und sicherte sich die 3 Punkte.