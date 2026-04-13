SV Dörpum feiert „Big Points“ im Norden: Kropp tiefer im Strudel

In der Landesliga Schleswig rückt der Klassenerhalt für den SV Dörpum in greifbare Nähe. Mit einem abgeklärten 2:0-Auswärtssieg beim TSV Kropp knackten die Nordfriesen die 30-Punkte-Marke. Während Dörpum langsam für ein weiteres Jahr in der Landesliga planen kann, muss der TSV Kropp bei stagnierenden 23 Punkten schleunigst zusehen, den „Freischwimmer“ im Abstiegskampf zu machen.
Es war kein Spiel für Ästheten, aber eines für Mentalitätsmonster. Auf dem weitläufigen Kropper Platz, der durch die umlaufende Tartanbahn oft eine ganz eigene Dynamik entwickelt, behielten die Gäste aus Dörpum kühleren Kopf und zeigten sich vor dem Tor deutlich entschlossener als die Hausherren.
Die Partie war kaum angepfiffen, da zappelte der Ball bereits im Netz des TSV Kropp. Simon Bahnsen nutzte die erste Unachtsamkeit in der Kropper Hintermannschaft eiskalt aus und markierte bereits in der 3. Minute die Führung für den SV Dörpum. Für Bahnsen war es bereits der 13. Saisontreffer – ein Tor, das dem Spiel der Gäste die nötige Sicherheit verlieh.
Dörpums Spielertrainer Thies Borchardt zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Beginn: „Wir sind gut reingekommen ins Spiel und mit der frühen Führung immer wieder gut hinter die Kette gekommen.“ Doch trotz der Führung war das Spiel im ersten Durchgang noch keine Einbahnstraße. Kropp wehrte sich und kam zu guten Gelegenheiten durch Niklas Krause und Tiesbüttow, die jedoch entweder am starken Dörpumer Keeper Hansen scheiterten oder das Ziel knapp verfehlten.
Nach dem Seitenwechsel drehte Dörpum an den richtigen Stellschrauben. Die Gäste wirkten nun „griffiger“, wie Borchardt es später formulierte. In der 56. Minute war es der Spielertrainer selbst, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Ein langer Ball vom Torwart hebelte die gesamte Kropper Defensive aus, Borchardt lief durch und vollendete zum 2:0 und achten Saisongoal.
Kropps Trainer Julian Schröder fand nach dem Spiel deutliche Worte für die Defensivleistung seiner Elf bei den Gegentoren: „Dörpum macht mit der ersten Chance das Tor durch einen langen Ball, wo wir nicht gut stehen. In der zweiten Halbzeit war es dann gegen den Wind noch weniger von uns und dann reicht ein weiterer langer Ball vom Torwart, wo der Mittelstürmer durchläuft.“ Sein Fazit fiel entsprechend nüchtern aus: „Verdient 0:2 verloren. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht’s.“
In der Schlussphase hätte Dörpum das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. In zahlreichen Umschaltaktionen ergaben sich Räume, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Borchardt sah den Grund dafür auch in der hohen Intensität: „Was ein Fakt ist: Wir haben sehr viel investiert. Die Wege sind weit und dann fehlt eben manchmal im letzten Pass die Genauigkeit.“
Dennoch überwog die Freude über den Erfolg vor 150 Zuschauern im Kropper Stadion. Für Dörpum war es ein Meilenstein Richtung Klassenerhalt. Borchardt sprach von „Big Points“, an die man in den nächsten Wochen anknüpfen wolle. Für Kropp hingegen wird die Luft im Tabellenkeller dünner.
Stimmen zum SpielThies Borchardt (Trainer SV Dörpum)
TSV Kropp: Rangnick – Decker (65. Lamp), Popovici, Wriedt (65. Jaafari), Thomsen – Hentsch, Berg, Legrum, Flor (69. Trieloff) – Bütow, Krause.
Trainer: Julian Schröder.
SV Dörpum: Hansen – Ebsen, Paulsen, Holsteiner, Christiansen (89. Wierzowiecki) – Magnussen (64. Lars Peretzke), Borchardt (80. Malte Johannsen), Petersen, Henrik Möllgaard – Bahnsen (89. Freiberg), Schickedanz (72. Thomsen).
Spieler-Trainer: Thies Borchardt.
SR: Niklas Leiding (SV Sehestedt).
Ass.: Christopher Heyn, Bjarne Naujoks.
Z.: 150.
Tore: 0:1 Simon Bahnsen (3.), 0:2 Thies Borchardt (56.).