SV Dörpum feiert „Big Points“ im Norden: Kropp tiefer im Strudel

Thies Bütow, der letzte Saison 21 Tore erzielte, und der TSV Kropp spielen 202526 gebremst in der Offensive. Links Felix Biedermann (TSV Klausdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig rückt der Klassenerhalt für den SV Dörpum in greifbare Nähe. Mit einem abgeklärten 2:0-Auswärtssieg beim TSV Kropp knackten die Nordfriesen die 30-Punkte-Marke. Während Dörpum langsam für ein weiteres Jahr in der Landesliga planen kann, muss der TSV Kropp bei stagnierenden 23 Punkten schleunigst zusehen, den „Freischwimmer“ im Abstiegskampf zu machen.

Es war kein Spiel für Ästheten, aber eines für Mentalitätsmonster. Auf dem weitläufigen Kropper Platz, der durch die umlaufende Tartanbahn oft eine ganz eigene Dynamik entwickelt, behielten die Gäste aus Dörpum kühleren Kopf und zeigten sich vor dem Tor deutlich entschlossener als die Hausherren.

Blitzstart durch Bahnsen

Die Partie war kaum angepfiffen, da zappelte der Ball bereits im Netz des TSV Kropp. Simon Bahnsen nutzte die erste Unachtsamkeit in der Kropper Hintermannschaft eiskalt aus und markierte bereits in der 3. Minute die Führung für den SV Dörpum. Für Bahnsen war es bereits der 13. Saisontreffer – ein Tor, das dem Spiel der Gäste die nötige Sicherheit verlieh.

Simon Bahnsen (SV Dörpum). – Foto: Ismail Yesilyurt

Dörpums Spielertrainer Thies Borchardt zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Beginn: „Wir sind gut reingekommen ins Spiel und mit der frühen Führung immer wieder gut hinter die Kette gekommen.“ Doch trotz der Führung war das Spiel im ersten Durchgang noch keine Einbahnstraße. Kropp wehrte sich und kam zu guten Gelegenheiten durch Niklas Krause und Tiesbüttow, die jedoch entweder am starken Dörpumer Keeper Hansen scheiterten oder das Ziel knapp verfehlten. Thies Borchardt sorgt für die Vorentscheidung Nach dem Seitenwechsel drehte Dörpum an den richtigen Stellschrauben. Die Gäste wirkten nun „griffiger“, wie Borchardt es später formulierte. In der 56. Minute war es der Spielertrainer selbst, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Ein langer Ball vom Torwart hebelte die gesamte Kropper Defensive aus, Borchardt lief durch und vollendete zum 2:0 und achten Saisongoal.

Tjorven Lamp und der TSV Kropp müssen in den letzten sechs Spielen ordentlich beißen für den Klassenerhalt. – Foto: Ismail Yesilyurt