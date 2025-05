SV Döbern und Frankonia Wernsdorf landen knappe Heimsiege

– Foto: Frank Thiemig

Mit zwei engen Heimsiegen ist der 27. Spieltag der Landesliga Süd eröffnet worden. Der SV Döbern festigte durch ein 2:1 gegen den FC Eisenhüttenstadt seinen dritten Tabellenplatz und hält den Druck auf das Führungsduo aus Miersdorf/Zeuthen und Seelow weiter hoch. Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 setzte sich gegen den FV Erkner 1920 durch.

Der SV Döbern bleibt die Mannschaft der Stunde. Nach dem eindrucksvollen 5:2-Erfolg in Luckenwalde legte das Team auch gegen den FC Eisenhüttenstadt nach. Bereits in der 11. Minute brachte Mathias Jäckel die Gastgeber in Führung. Eisenhüttenstadt kam nach der Pause besser ins Spiel und glich in der 54. Minute durch Martin Mangabo Ongori aus. Doch nur drei Minuten später schlug Döbern zurück: Eddie Grabowski erzielte in der 57. Minute den Siegtreffer. ---

Wernsdorf nutzte den Heimvorteil. Gegen den FV Erkner 1920 stellte die Mannschaft schon früh die Weichen auf Sieg: Gordan Griebsch traf in der 10. Minute zur Führung, Gordon Teichert legte zehn Minuten später zum 2:0 nach. Erkner gelang nach dem Seitenwechsel durch Joao Marcos Dangla Cortez in der 51. Minute der Anschlusstreffer, doch ein Ausgleich wollte nicht mehr fallen. ---

Im Hinspiel kassierte Hohenleipisch in Ströbitz eine 1:2-Niederlage und verlor Justin Matthäus mit Rot. Nun will der Tabellenvierte die Revanche und die Form aus dem 1:0-Sieg in Wildau bestätigen. Ströbitz hingegen überzeugte beim jüngsten 3:1 über Wernsdorf – und ist heiß auf den nächsten Coup. ---

Für Peitz ist es eines der letzten Endspiele. Nach der 1:4-Pleite bei Union Fürstenwalde II steht man auf Platz 15 – mit nun drei Punkten Rückstand. Krieschow II hingegen zeigte sich beim 3:4 gegen Seelow trotz Niederlage offensivstark. Das Hinspiel ging mit 1:4 klar verloren. Wenn Peitz noch an den Klassenerhalt glaubt, muss nun ein Heimsieg her. ---

Ein Duell auf Augenhöhe ist zwischen zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Lauchhammer trat zuletzt gegen Miersdorf nicht an und wird die Partie mit 0:2 als verloren gewertet bekommen, Wildau verlor knapp gegen Hohenleipisch. Im Hinspiel fegte Wildau die Gäste mit 4:0 vom Platz. Jetzt will Lauchhammer zuhause zurückschlagen – und die Saison in der oberen Tabellenhälfte festigen. --- So., 25.05.2025, 15:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen Miersdorf 15:00 PUSH Der Spitzenreiter muss zum unangenehmen Auswärtsspiel nach Guben, das im Hinspiel nur knapp mit 0:1 unterlag. Miersdorf bekam zuletzt das Heimspiel gegen Lauchhammer, das nicht angetreten war, als gewonnen gewertet und darf sich im engen Meisterrennen keinen Ausrutscher erlauben. Guben wird sich wehren – und auf eine Überraschung hoffen, um Platz sechs noch einmal anzugreifen. ---

Seelow kam zuletzt in Krieschow mit einem blauen Auge davon – 4:3 nach frühem 0:2-Rückstand. Gegen Luckenwalde II muss die Defensive wieder stabil stehen. Das Hinspiel gewann Seelow mit 3:0. Luckenwalde hingegen steckt nach dem 2:5 gegen Döbern in einer schwierigen Phase und braucht Punkte, um Platz vier abzusichern. Für Seelow geht es um nicht weniger als der Kampf um die Tabellenführung. ---

