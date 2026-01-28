SV Döbern: "Somit müssen wir damit leben"

– Foto: Frank Thiemig

Trainer Stefan Schiller äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des SV Döbern in der Landesliga Süd. Der Tabellenplatz wird akzeptiert, ein schwieriger Saisonstart erklärt, Potenzial aufgezeigt – und die Rückrunde klar an Stabilität und Gesundheit geknüpft.

Blick auf Tabellenplatz und Leistung Der SV Döbern steht nach der ersten Saisonhälfte mit 17 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz der Landesliga Süd. Für Trainer Stefan Schiller ist diese Position kein Zufall. „Der Tabellenplatz spiegelt unser aktuelles Leistungsvermögen wieder, somit müssen wir damit leben“, sagt er. Eine Einordnung, die keine Ausflüchte zulässt. Schiller bringt es klar auf den Punkt: „Die Tabelle lügt nicht.“

Ungeschlagen-Serie als Beweis für vorhandenes Potenzial Nach dem schwierigen Start zeigte die Mannschaft eine deutliche Reaktion. „Ab Spieltag 5 waren wir 7 Spiele ungeschlagen“, sagt Schiller. In dieser Phase habe man gesehen, „was möglich ist, wenn weitestgehend alle an Bord sind“. Diese Serie gilt als wichtiger Beleg dafür, dass das Team grundsätzlich konkurrenzfähig ist, wenn die personellen Voraussetzungen stimmen.

Fehlstart mit klaren Gründen Der Saisonbeginn stellte die Mannschaft früh vor Probleme. „Wir sind mit 4 klaren Niederlagen in die Saison gestartet“, erklärt der Trainer. Diese Ergebnisse seien jedoch einzuordnen gewesen. „Viele Stammkräfte fehlten in den ersten Saisonspielen und wir konnten das nach unseren schmerzhaften Abgängen im Sommer nicht kompensieren.“ Der personelle Umbruch und die Ausfälle hätten den SV Döbern zu Beginn stark eingeschränkt.

Kaderbreite als größtes strukturelles Defizit

Die Leistungsschwankungen macht Schiller vor allem an einem Punkt fest. „Das Hauptproblem in dieser Saison ist, dass unser Kader in der Breite nicht ausreichend qualitativ besetzt ist.“ Gerade bei Ausfällen wiege das schwer. „Somit können wir Leistungsträger nur schwer ersetzen.“ Diese fehlende Tiefe habe sich im Saisonverlauf immer wieder bemerkbar gemacht.

Defensive stabiler als der Gesamteindruck

Mit Blick auf das Torverhältnis von 23:26 nimmt Schiller eine differenzierte Bewertung vor. „Wenn wir die ersten 4 Spiele ausklammern, sind wir mit der Defensive durchaus zufrieden“, erklärt er. Offensiv sieht der Trainer dagegen klaren Nachholbedarf. „23 geschossene Tore sind natürlich zu wenig.“ Hier liege ein Ansatzpunkt für die weitere Entwicklung.

Start der Vorbereitung auf die Rückrunde

Die Arbeit für die zweite Saisonhälfte läuft bereits. „Der Vorbereitungsstart war am 20.1.“, bestätigt Schiller. Damit wurde frühzeitig begonnen, um die Grundlagen für mehr Konstanz in der Rückrunde zu legen.

Testspiele als Standortbestimmung

In der Wintervorbereitung sind drei Testspiele angesetzt. Am 1.2. um 14 Uhr gegen die SG Briesen, am 7.2. um 11 Uhr gegen Stahl Rietschen sowie am 14.2. um 14 Uhr gegen die SG Groß Gaglow. Diese Spiele sollen helfen, Abläufe zu stabilisieren und die Mannschaft weiter einzuspielen.

Veränderungen im Kader zur Winterpause

Personell gibt es eine Veränderung. „Rico Kaubitzsch verlässt uns in Richtung SC Spremberg“, sagt Schiller. Weitere Zugänge wären zwar denkbar, sind aktuell aber offen. „Wir würden uns gerne weiter verstärken, aktuell gibt es aber nichts zu vermelden.“

Zielsetzung für die zweite Saisonhälfte

Der Blick nach vorn ist vorsichtig optimistisch und klar formuliert. „Wenn wir weitestgehend von Verletzungen verschont bleiben, sollte ein einstelliger Tabellenplatz möglich sein“, sagt Schiller. Gesundheit und personelle Stabilität gelten dabei als entscheidende Faktoren.

Einordnung der aktuellen Tabellensituation

Der SV Döbern steht nach 12 Spielen mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 23:26 im Mittelfeld der Landesliga Süd. Der Abstand nach oben wie nach unten ist überschaubar – die Rückrunde wird zeigen, welches Potenzial das Team bei besserer personeller Lage ausschöpfen kann.