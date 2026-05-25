SV Döbern dreht das Spiel und bezwingt Hohenleipisch

– Foto: Frank Thiemig

Im heutigen Nachholspiel der Landesliga Süd hat der SV Döbern einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den VfB Hohenleipisch 1912 setzten sich die Gastgeber nach Rückstand mit 3:1 durch.

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Der VfB Hohenleipisch 1912 erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der neunten Minute brachte Erik Pospischil die Gäste mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Rückenwind beim VfB. Der SV Döbern blieb jedoch im Spiel und arbeitete sich mit zunehmender Spielzeit zurück. In der 64. Minute gelang Eddie Grabowski per Foulelfmeter der Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase drehte Döbern die Partie endgültig. Maximilian Krüger traf in der 76. Minute zum 2:1 und brachte die Gastgeber erstmals in Führung. Kurz vor Schluss sorgte Clemens Förster in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. ---

In der Partie zwischen dem SV Döbern und dem SV Frankonia Wernsdorf 1919 erlebten die Zuschauer ein intensives Duell auf Augenhöhe, bei dem die sportliche Relevanz im Tabellenmittelfeld in jeder Minute spürbar war. In der 22. Minute brachte Mattis Reszat die Gäste mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich im weiteren Verlauf der Begegnung jedoch unbeeindruckt und investierten viel Energie, um den Rückstand wettzumachen. Diese Bemühungen wurden in der zweiten Halbzeit belohnt, als Marvin Kleiber in der 65. Minute zum 1:1-Endstand traf.

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Vor 105 Zuschauern entwickelte sich eine packende Begegnung, die an Spannung kaum zu überbieten war. Die Torfolge im Spiel zwischen dem SV Wacker 09 Ströbitz und dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg begann in der 16. Minute mit dem 1:0 durch Marvin Kilisch. In der 26. Minute erhöhte Gustave Djene Nseke auf 2:0 für die Hausherren. Doch die Gäste zeigten eine leidenschaftliche Reaktion: Nur zwei Minuten später, in der 28. Minute, erzielte Mario Wittig den Anschlusstreffer zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel glich Django Keita in der 49. Minute zum 2:2 aus. Den Schlusspunkt setzte schließlich Samuel Schulze in der 85. Minute mit dem Treffer zum 2:3-Endstand für Brieske/Senftenberg. --- ---

Der Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II gab sich vor 139 Zuschauern keine Blöße und fuhr einen Heimsieg ein. Gegen den VfB Hohenleipisch 1912 erzielte Philipp Helf in der 29. Minute die wichtige 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang sorgte schließlich Steven Demgensky in der 74. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Durch diesen Erfolg baut Luckenwalde II seine Ausbeute auf 67 Punkte aus und festigt die Spitzenposition. --- ---

120 Zuschauer erlebten eine umkämpfte Partie, in der die SG Phönix Wildau 95 am Ende knapp das Nachsehen hatte. Für den VfB 1921 Krieschow II eröffnete Louis Scheppan den Torreigen in der 27. Minute mit dem 0:1 und legte bereits in der 31. Minute mit dem Treffer zum 0:2 nach. Wildau steckte jedoch nicht auf: Tobias Baumgart verkürzte in der 45. Minute auf 1:2. In der zweiten Halbzeit belohnten sich die Hausherren zunächst, als Phillip Damm in der 61. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste fiel in der 80. Minute durch das Tor von Tim Richter zum 2:3-Endstand. --- ---

Eine schmerzhafte Niederlage im Kampf um die Meisterschaft musste der Tabellenzweite hinnehmen. Der 1. FC Guben dominierte die Anfangsphase gegen den SV Victoria Seelow deutlich. Die Torfolge begann in der 13. Minute, als Janne Laugks einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Nur wenig später schlug Franz Krüger mit einem Doppelschlag zu: Er erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 und stellte bereits in der 25. Minute den Endstand zum 3:0 her. Seelow fand danach keine Mittel mehr, um entscheidend zu antworten. --- ---

Der FC Eisenhüttenstadt feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen den VfB Trebbin. Den Anfang machte Martin Mangabo Ongori, der in der 21. Minute zum 1:0 traf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Alexander Brandt in der 67. Minute auf 2:0. Erneut Martin Mangabo Ongori erzielte in der 82. Minute das 3:0. Nur eine Minute später, in der 83. Minute, markierte Tom Rönsch das 4:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Paul Rosengart in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. --- ---

Es war ein Spiel mit frühem Tempo: Florian Fleck brachte den FV Erkner 1920 bereits in der 4. Minute in Führung. Nur eine Minute später glich Tom Ruhner für die Gastgeber aus. Noch vor der Pause schlug Florian Fleck erneut zu und erzielte in der 57. Minute sein zweites Tor des Tages zur erneuten Erkneraner Führung. Tom Ruhner antwortete in der 60. Minute zum zweiten Mal und stellte auf 2:2. Den Siegtreffer für den FV Erkner 1920 erzielte Tom Ney in der 77. Minute – der Endstand lautete 2:3. Der FC Lauchhammer, der nach 27 Spielen lediglich einen Sieg verbuchen konnte, geht als Verlierer vom Platz. Erkner holt drei wichtige Punkte und steht nun bei 25 Zählern auf Tabellenplatz 13.