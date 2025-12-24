SV DJK Viktoria Dieburg: Ziel Aufstiegsplätze, Bonus Meisterschaft

"Wir hatten uns erhofft, einen Platz weiter oben zu stehen. Trotzdem würde ich sagen, dass wir bei unserer 1-A aktuell dennoch zufrieden sein können, wenn man bedenkt, dass wir uns eigentlich nur von innen heraus verstärkt haben und A-Jugend-Spieler eingebunden haben. Ich glaube man kann durchaus sagen, dass Moritz Blume durchweg überzeugt hat bisher, ehe er ins Ausland ging (wenn er wieder zurück ist, wird er sicher da nahtlos anknüpfen). Unsere neue Nummer eins hat glaube ich die meisten in der A-Liga überrascht und für mich ist er auf Anhieb zu den Top-drei Torhütern der A-Liga aufgestiegen. Es wird in der Rückrunde sicherlich noch der ein oder andere A-Jugend Spieler sporadisch zu Einsatzzeiten kommen."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Die Mannschaft funktioniert als Kollektiv sehr gut. Wir hatten zwei oder drei Spiele, die mit Verlaub scheiße waren. Sonst würden wir ganz oben stehen, aber so ist das im Fußball."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (Zu- und Abgänge)?

"Es sind keine externen Zugänge geplant. Allerdings kommen ein paar Langzeitverletzte wieder zurück. Zusätzlich kommt Junis Leander Gossmann nach seinem Auslandssemester zurück und er wird sich sicherlich direkt wieder in die Startelf drängen. Ich denke, wenn es nicht katastrophal wird, werden wir noch ein Stück stärker aus der Winterpause kommen, als wir reingegangen sind."