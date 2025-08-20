SV DJK Tinnen feiert ersten Saisonsieg

Im zweiten Saisonspiel konnten die Frauen des SV DJK Tinnen den ersten Dreier einfahren. Gegen die FSG Twist setzte sich die Mannschaft von Trainer Alex Brand am Sonntag mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Rike Meyer in der 53. Minute.
Durch den Sieg schob sich der SV DJK Tinnen mit nun vier Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Damit hat die Mannschaft einen soliden Start hingelegt und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze, wo derzeit die Reserve des SV Heidekraut Andervenne und die SG Breddenberg/Börger/Werpeloh verlustpunktfrei stehen.
Am kommenden Mittwoch, 27. August, tritt Tinnen um 19.30 Uhr beim SC Blau-Weiß 94 Papenburg an. Dort bietet sich die Gelegenheit, den erfolgreichen Trend zu bestätigen und den Anschluss an die vorderen Plätze weiter zu festigen.
SV DJK Tinnen – FSG Twist 1:0
SV DJK Tinnen: Anke Etmann, Hanna Kruse, Ann-Sophie Evers, Evelyn Pricker, Hannah Bruns, Stefanie Pöttker, Carla Sandmann, Theresia Brand, Rike Meyer, Wiktoria Dziegielewske, Sophia Sanders - Trainer: Alex Brand
FSG Twist: Pauline Schmidt, Luisa Faske, Isabel Gebben, Anna Plass, Marina Kock, Manuela Burchert, Stina Hindriks, Jana Schnieders, Annika Olthoff, Alina Schmidt, Annie Alkina Mensen - Trainer: Christine Schepers
Schiedsrichter: Jens Schulte (Fresenburg)
Tore: 1:0 Rike Meyer (53.)