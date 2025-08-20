– Foto: Niklas Lorenz SV DJK Tinnen

SV DJK Tinnen feiert ersten Saisonsieg Rike Meyer trifft zum knappen Erfolg gegen die FSG Twist Verlinkte Inhalte Fr.-KL Emsland Tinnen FSG Twist Rike Meyer

Im zweiten Saisonspiel konnten die Frauen des SV DJK Tinnen den ersten Dreier einfahren. Gegen die FSG Twist setzte sich die Mannschaft von Trainer Alex Brand am Sonntag mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Rike Meyer in der 53. Minute.

Durch den Sieg schob sich der SV DJK Tinnen mit nun vier Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Damit hat die Mannschaft einen soliden Start hingelegt und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze, wo derzeit die Reserve des SV Heidekraut Andervenne und die SG Breddenberg/Börger/Werpeloh verlustpunktfrei stehen. Gestern, 19:30 Uhr SV DJK Tinnen Tinnen FSG Twist FSG Twist 1 0 Abpfiff