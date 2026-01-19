Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Marcel Eichholz
SV DJK Elsten setzt auf Pascal Looschen als neuen Spielertrainer
Vereinsführung stellt Weichen für die Saison 2025/26 – Fokus liegt zunächst auf dem Klassenerhalt
Der SV DJK Elsten geht mit frischem Elan in die kommende Spielzeit der Kreisliga Cloppenburg. Ab Juli übernimmt Pascal Looschen das Amt des Spielertrainers. Der Verein verspricht sich von der Personalie neue Impulse auf und neben dem Platz – zunächst jedoch steht ein klares Ziel im Mittelpunkt: der Verbleib in der Liga.
Wechsel an der Seitenlinie
Mit Pascal Looschen präsentiert der SV DJK Elsten einen neuen Cheftrainer für die Saison 2025/26. Der engagierte Sportler wird künftig als Spielertrainer fungieren und damit sowohl sportlich als auch taktisch Verantwortung übernehmen. Die Vereinsverantwortlichen zeigen sich überzeugt, mit Looschen einen ehrgeizigen und hochmotivierten Übungsleiter gewonnen zu haben.
Looschen soll dem Team neue Impulse verleihen und die sportliche Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Seine Motivation und sein Einsatzwille gelten im Verein als zentrale Bausteine für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ziel ist es, das Team nicht nur spielerisch weiterzuentwickeln, sondern auch die mannschaftliche Geschlossenheit zu stärken.
Fokus auf den Klassenerhalt
Bevor das neue Kapitel offiziell beginnt, liegt der volle Fokus auf dem aktuellen Saisonendspurt. Der SV DJK Elsten will alles daransetzen, den Klassenerhalt in der Kreisliga Cloppenburg zu sichern. Erst danach soll der sportliche Neustart mit dem neuen Spielertrainer eingeleitet werden.
Mit der Verpflichtung von Pascal Looschen verbindet der Verein große Hoffnungen. Ab Sommer soll ein neues, spannendes Kapitel beginnen – mit klaren sportlichen Zielen und einer langfristigen Perspektive für den SV DJK Elsten.