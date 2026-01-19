SV DJK Elsten setzt auf Pascal Looschen als neuen Spielertrainer

Wechsel an der Seitenlinie

Mit Pascal Looschen präsentiert der SV DJK Elsten einen neuen Cheftrainer für die Saison 2025/26. Der engagierte Sportler wird künftig als Spielertrainer fungieren und damit sowohl sportlich als auch taktisch Verantwortung übernehmen. Die Vereinsverantwortlichen zeigen sich überzeugt, mit Looschen einen ehrgeizigen und hochmotivierten Übungsleiter gewonnen zu haben.

Looschen soll dem Team neue Impulse verleihen und die sportliche Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Seine Motivation und sein Einsatzwille gelten im Verein als zentrale Bausteine für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ziel ist es, das Team nicht nur spielerisch weiterzuentwickeln, sondern auch die mannschaftliche Geschlossenheit zu stärken.