SV Dietzhausen feiert 140 Jahre mit AllStar-Spiel

Am Samstag wird in Dietzhausen der Super Cup-Sieger des Kreisfußballausschusses Rhön-Rennsteig ermittelt. Einen Tag später kommt es zu einem AllStar-Spiel.

Seit Wochen ist Sebastian Wendt mit den Vorbereitungen der Festwoche in Dietzhausen beschäftigt. Am letzten Wochenende ging mit dem Kreispokalfinale der Frauen das erste fußballerische Highlight über die Bühne. Zudem gab es ein Freundschaftsspiel der besonderen Art zwischen den Fußballern des SV Dietzhausen und den Handballern der HSG Suhl. Eine Halbzeit wurde gekickt, in der zweiten Hälfte Handball gespielt.