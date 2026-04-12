SV Dietersheim zurück in der Erfolgsspur

Den Gegner ins Straucheln gebracht haben die Hörgertshausener um Julian Radlmaier (rot). Für die SpVgg Mauern um Sven Öchsner (schwarz) gab es eine Schlappe. – Foto: Lehmann

In der Wundertüte namens Kreisklasse hat sich der SV Dietersheim gut erholt von der Überraschungspleite in Langenbach. Auch Verfolger Eching machte seine Hausaufgaben.

SV Dietersheim – TSV Paunzhausen 3:0 (1:0). Der Tabellenführer erledigte seinen Job im Heimspiel gegen den TSV Paunzhausen sehr seriös. Durch die Tore von Nicolas Esono Ntutum (40., 72./Elfmeter) und Christopher Schindler (47.) siegten die Dietersheimer mit 3:0. Paunzhausen hatte direkt in der ersten Minute eine Riesenchance zur Führung, aber das war es dann auch. Dietersheim kontrollierte das Geschehen und hätte die Partie auch schon früher entscheiden können. Mit dem 2:0 kurz nach der Pause war die Messe dann aber endgültig gelesen. TSV Eching – BC Uttenhofen 1:0 (0:0). In der torlosen ersten Hälfte hatten die Echinger große Probleme mit den starken Gästen. Uttenhofen verteidigte sehr diszipliniert und erspielte sich die eine oder andere vielversprechende Torchance. Nach 45 Minuten ging das Remis absolut in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel waren die Echinger dann aber feldüberlegen, erarbeiteten sich ihre Möglichkeiten und verdienten sich den Sieg. David Androsevic machte in der 63. Minute das entscheidende Tor zu dem Dreier, mit dem man an Dietersheim dranbleiben kann. Aber der Sieg über die Mannschaft aus dem Landkreis Pfaffenhofen war ein hartes Stück Arbeit. FC Neufahrn – FVgg Gammelsdorf 3:1 (2:0). Die Neufahrner bleiben weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz. Gegen das Topteam aus Gammelsdorf gewannen sie völlig verdient. Alexandru Dubinschi (12.) und Marco Presser (21.) stellten die Weichen durch ihre Tore schon frühzeitig auf Sieg. „Eigentlich hätten wir zur Pause 4:0 führen müssen“, sagte der Neufahrner Trainer Bastian Schweiger nach bockstarken 45 Minuten. Durch eine der wenigen Möglichkeiten der Gäste verkürzte Christian Bauer auf 2:1 (59.), mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum 3:1 machte Dubinschi wenig später aber alles klar (71.). „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, betonte der Neufahrner Trainer, dessen Mannschaft schon in den vergangenen Wochen beeindruckend aufgetreten war. SGT Istanbul Moosburg – SV Langenbach 1:3 (0:3). Langenbach überwinterte als Letzter und ist nun auf einmal Erster der Rückrundentabelle. Der Club, der sich so langsam aus dem Abstiegskampf verabschiedet, war in den vergangenen Wochen gegen die Besten der Liga überlegen, und auch der Sieg bei den Moosburger Türken ging so in Ordnung. Die Gastgeber hatten über 90 Minuten mehr Spielanteile und ein optisches Übergewicht, machten daraus aber zu wenig. Langenbach spielte effektiver nach vorne und hatte mehr Torchancen. Trainer Malte Keding bedauerte nur, dass man nach den Treffern von Julian Hauner (29./38.) und Kilian Ziegltrum (39.) nicht frühzeitig alles klar machte. Nach dem Anschlusstreffer durch Stefan Batinic (54.) wurde die Partie wilder, und mit einem 2:3 hätte Istanbul die zweite Luft bekommen. Langenbach stand ständig unter Druck, verteidigte die Angriffe der Moosburger aber seriös weg. Eine hundertprozentige Chance auf den 2:3-Anschlusstreffer ergab sich nicht. Istanbul Moosburg hat mit sieben Punkten Abstand zu Relegationsplatz zwei nun nur noch minimale Chancen auf den Kreisliga-Aufstieg. SpVgg Mauern – SV Hörgertshausen 0:4 (0:2). Mauern hatte in der zweiten Minute gleich eine Topchance, aber das war es dann. Hörgertshausen kontrollierte das Geschehen und hätte noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Die kleinen Nachlässigkeiten der Gäste wurden nicht bestraft von den Mauernern, die an diesem Tag nicht wirklich mithalten konnten. „Jetzt sind wir in der Situation, um Dietersheim oder Eching Druck machen zu können“, sagte der Hörgertshausener Trainer Michael Tafelmaier. „Den Druck brauchen die beiden auch.“ Er ärgerte sich, dass man bis zur 70. Minute beim Stand von 2:0 den Sack nicht zumachte. Mit den Treffern von Patrick Müller (5./70.), Michael Hobmaier (39.) und Alexander König (71.) wurde auch in der Höhe verdient gewonnen, aber Hörgertshausen ließ einige hochkarätige Möglichkeiten für die vorzeitige Entscheidung leichtfertig liegen. SpVgg Attenkirchen – SC Freising 1:2 (1:2). Bei diesem Abstiegskracher war klar, dass der Verlierer erst einmal auf einem direkten Abstiegsplatz festhängt. Die Freisinger führten schnell mit 2:0 durch die Treffer von Manuel Kraft (8.) und Fatih Masat (21.), doch postwendend besorgte Florian Münsterer den Anschlusstreffer (23.). Und dann gab es den echten Abstiegskampf, bei dem die Attenkirchener alles versuchten, aber nicht wirklich zwingend waren. Der Sportclub stand oft unter Druck, verteidigte die Bälle jedoch gut weg und ließ nicht viel zu. Der Freisinger Trainer Manuel Hobmeier sprach dann auch von einem verdienten Sieg seiner Schützlinge. Die Attenkirchener haben wirklich alles rausgehauen, aber 22 eigene Tore in 17 Spielen sind der zweitschlechteste Wert der Liga. SV Vötting – SV Marzling 1:1 (1:1). Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und erzielten durch Clement Siegenthaler dann auch den Treffer zum frühen 1:0 (4.). Ab Mitte der ersten Hälfte steigerte sich Marzling und glich durch einen frechen Freistoß von Tom Spielvogel ins kurze Eck aus (41.). Dieses Remis ging zur Pause in Ordnung, und nach der torlosen zweiten Halbzeit konnten dann auch beide Seiten mit dem Punkt leben. Beide Mannschaften hatten ihre offensiven Momente, waren vor dem gegnerischen Tor aber nicht wirklich zwingend. Als Sechster und Siebter der Tabelle können Vötting und Marzling auch mit dem einen Zähler leben.