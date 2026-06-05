SV Dietersheim kann mit Sieg gegen Moosinning II aufsteigen

Der Dietersheimer Tross zieht weiter: Die Fans wollen das Relegationsmatch in Eitting gegen den FC Moosinning II zu einem gefühlten Heimspiel machen. Schon am letzten Spieltag in Eching war die Unterstützung enorm. – Foto: Bauer

Der SV Dietersheim spielt am Sonntag um 15 Uhr in Eitting gegen den FC Moosinning II um den Aufstieg in die Kreisliga. Positiv: Der Abwehrchef ist wieder dabei.

Für die Fußballer des SV Dietersheim ist es die zweite Chance, um Vereinsgeschichte zu schreiben. Nach ihrem verlorenen Endspiel um die Kreisklassen-Meisterschaft in Eching geht es nun in die Relegation. Mit einem Sieg gegen den FC Moosinning II (Sonntag, 15 Uhr) in Eitting kann das Team den historischen Kreisliga-Aufstieg doch noch schaffen.

„Wir sind im Amateursport – und da steht Fair Play ganz oben“, sagt Dietersheims Trainer Christopher Schindler. Und er schiebt eine Gratulation an den Meister TSV Eching hinterher: „Sie waren die beste Mannschaft der Saison und haben sich die Meisterschaft total verdient.“ Das hat auch zur Folge, dass das mit 2:3 verlorene Finale um Platz eins keine gravierenden Spuren hinterlassen hat. Schon beim Verlassen des Echinger Stadions überwog der Stolz: „Wir haben trotzdem die Traktorfahrt gemacht und zu Hause in Dietersheim so gefeiert, dass uns das keiner glaubt.“

Der Blick nach vorne auf das Relegationsspiel fällt dem SVD-Trainer nicht schwer: „Es ist ein Riesenerlebnis, eine solche Partie zu absolvieren. Die Aufstiegseuphorie ist voll da.“ In Eching waren bereits Hunderte Dietersheimer dabei – und auch diesmal rechnet Schindler mit einem gefühlten Heimspiel auf dem neutralen Platz in Eitting.

Für Schindler ist dieses Match etwas völlig Neues. Denn er hat im Herrenbereich noch nie ein derartiges Entscheidungsspiel bestritten. „Ich hatte einmal in der A-Jugend von Ingolstadt so ein Spiel, als es um die Bayernliga ging.“ Seiner Mannschaft gibt er mit auf den Weg, dass sie sich auf den Relegationskick freuen soll.

Beim Blick auf den Kader gibt es gute und schlechte Nachrichten: Drei Urlauber wie etwa Raphael Schneider sind nicht dabei, und bei den Torhütern ist es personell eng. Positiv ist dagegen das Mitwirken von Abwehrchef Alexander Schindler, der bei der Partie in Eching extrem fehlte. Er wurde für seine Rote Karte in der Woche davor aber nur ein Spiel gesperrt und darf nun wieder auf den Platz.

Christopher Schindler hat sich natürlich über den Kreisliga-Zwölften FC Moosinning II informiert. „Das ist ein schlagbarer Gegner“, lautet sein Fazit. Und der SVD-Coach muss dann selbst lachen: „Gut, wir sind gerade auch ein schlagbarer Gegner.“ Die in der Tabelle lange auf Rang eins stehenden Dietersheimer haben in den letzten vier Ligaspielen nur zwei Punkte geholt. Für den Trainer ist Moosinning II nun genau der richtige Gegner: „Das ist für uns ein guter Test, ob wir bereit für die Kreisliga sind.“

Der Test könnte bis zum Äußersten gehen, weil es Verlängerung und Elfmeterschießen geben könnte. In den vergangenen Tagen hat man in Dietersheim aber keine Elfer trainiert. Für Schindler würde das keinen Sinn machen: „Wir schießen immer mal Elfmeter. Das kann man unter Druck – oder man kann es nicht. Wenn wir nichts Besonderes versuchen und wie echte Männer unsere Elfmeter schießen, dann haben wir schon ein paar ganz gute Schützen in der Mannschaft.“