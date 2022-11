SV Dietersheim: Der Sieger der 10.000€-Hauptsponsoring-Aktion von PŸUR Das Telekommunikations-Unternehmen PŸUR unterstützt einen Verein in München für zwei Jahre mit einem exklusiven Sponsoringpaket im Wert von 10.000€

„Wir freuen uns mit dem SV Dietersheim, dass wir mit dem PŸUR-Hauptsponsoring einen positiven Beitrag für den Amateursport in der Münchner Region leisten. In München versorgt PŸUR über 400.000 Haushalte u.a. mit schnellem Internet. Wir wünschen dem SV Dietersheim mit PŸUR auf der Brust, die nächsten zwei Jahre viel Erfolg und freuen uns auf die neue Kooperation", so Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG, zu derer PŸUR zählt. 🎁Was umfasst das Sponsoring?

"Dietersheim... Dieters... wo? Ja genau, stelle dir einfach ein gallisches Dorf vor, diesmal nicht in Frankreich, sondern im Speckgürtel von München: Da wo die Hühner manchmal über die Straße laufen, mia San mia noch großgeschrieben wird, da wo es doppelt so viele Instagram-Follower (3.832... @SVDsundayleague) gibt als Einwohner, und Fußball noch eine Kameradschaft ist. Und da, wo mehr als eine Handvoll Nationalitäten von 18 bis Anfang 40 sich jede Woche drei Mal die Hand geben, sich im Spiel oder Training verausgaben, um danach g'mütlich eine Halbe zu trinken. Man kann sagen: SV Dietersheim strebt an in allen 3 Halbzeiten die Besten zu sein: Kein Spieler kriegt irgendwas bezahlt, jeder ist willkommen, und jeder kriegt eine zweite Chance. Bist du auch gegen den modernen bezahlten Fußball? Dann unterstütze unser Gallisches Dorf aus dem Münchner Speckgürtel, wo alles ehrenamtlich läuft und jede Woche jeder Euro wieder zweimal umgedreht werden muss um Equipment zu besorgen. SVD: Wann wechselst du?

PS: Ja, die Gerüchte stimmen, dass auch eine Handvoll Spieler sich „SVD“ auf ihren Hintern tätowieren lassen haben… einmal grün/weiß…immer grün/weiß. Bitte unterstützt uns, damit wir auch mal in den Genuss von tollem Equipment kommen."