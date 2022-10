SV Diersburg trennt sich von Trainer Jürgen Lienhard

Der SV Diersburg hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Jürgen Lienhard getrennt und ihn von seinen Aufgaben als Trainer entbunden. Dies teilte der B-Kreisligist am Mittwoch mit. "Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einvernehmen", hieß es. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison aus der Kreisliga A sowie dem schwachen Saisonstart habe sich der Verein zum Handeln gezwungen gesehen, um die laufende Saison nicht komplett abzugeben. Der Club rangiert mit neun Punkten aus neun Spielen auf dem achten Tabellenplatz, bereits mit deutlichem Rückstand zur Spitzengruppe.

"Wir sind der Überzeugung, dass die Mannschaft deutlich besser spielen und sich präsentieren kann als sie das aktuell auf dem Platz zeigt", so die sportliche Leitung. Bei Jürgen Lienhard bedankt sich der Verein für die geleistete Arbeit in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren. "Jürgen hat mit seinem Antritt damals viel auf und neben dem Platz bewirken können. Leider konnte diese Entwicklung aus unterschiedlichen Gründen nicht wie von allen Beteiligten gewünscht fortgeführt werden." Man wünsche Lienhard "persönlich sowie sportlich nur das Beste für seine zukünftigen Herausforderungen und bedanken uns für sein großes Engagement“, so der Verein weiter.