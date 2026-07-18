SV Dicle holt Offensiv-Talent Abdálla Muhe

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Der SV Dicle verstärkt seine Offensive: Mit dem 18-jährigen Abdálla Muhe wechselt ein vielversprechendes Talent aus der Jugend des VfL Westercelle zum SV Dicle.
Der Verein setzt große Stücke auf den Neuzugang: „Abdálla überzeugt vor allem durch seine Spielintelligenz und eine bemerkenswerte Ruhe am Ball“, heißt es aus dem Verein. Neben seiner taktischen Reife bringt der junge Offensivspieler zudem großen Ehrgeiz und eine exzellente Fitness mit, um sich im Herrenfußball zu behaupten. Der SV Dicle freut sich auf den Neuzugang und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im neuen Trikot.