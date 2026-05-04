SV Dicle Celle verpflichtet Talent Akram Bazir

Bazir blickt trotz seines jungen Alters auf eine besondere fußballerische Ausbildung zurück. Bis zur U15 spielte er beim türkischen Verein Amed SK, ehe er ein Jahr in der U16 von Fenerbahçe Istanbul aktiv war. Anschließend setzte er seinen Weg in Deutschland fort und spielte in der U17 und U18 des MTV Eintracht Celle.

Beim SV Dicle Celle soll Bazir sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt werden. Der Verein sieht in ihm eine Verstärkung für die Offensive und setzt gleichzeitig auf seine Entwicklungsperspektive.