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SV Dicle Celle verpflichtet Talent Akram Bazir
Der Kreisliga-Spitzenreiter sichert sich zur neuen Saison einen Offensivspieler mit internationaler Ausbildung.
Der SV Dicle Celle hat sich für die kommende Saison die Dienste von Offensivspieler Akram Bazir gesichert. Der Angreifer kommt aus der Jugend des MTV Eintracht Celle und gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Region. Zuletzt stand er auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel.
Bazir blickt trotz seines jungen Alters auf eine besondere fußballerische Ausbildung zurück. Bis zur U15 spielte er beim türkischen Verein Amed SK, ehe er ein Jahr in der U16 von Fenerbahçe Istanbul aktiv war. Anschließend setzte er seinen Weg in Deutschland fort und spielte in der U17 und U18 des MTV Eintracht Celle.
Beim SV Dicle Celle soll Bazir sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt werden. Der Verein sieht in ihm eine Verstärkung für die Offensive und setzt gleichzeitig auf seine Entwicklungsperspektive.
Der 1. Vorsitzende Viktor Sartison erklärte in einer Mitteilung des Vereins: „Akram ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine Bereicherung für unseren Verein. Als er uns von seinem Werdegang und den Umständen berichtet hat, unter denen er ohne Familie nach Deutschland gekommen ist, war es für uns selbstverständlich, ihn auch neben dem Platz zu unterstützen. Wir möchten ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich weiterentwickeln kann – sowohl sportlich als auch persönlich.“
Der SV Dicle Celle führt derzeit die Tabelle der Kreisliga Celle an. Die Chancen stehen gut, dass der Verein in der kommenden Saison nach zuletzt 15 Jahren auf Kreis- dann wieder auf Bezirksebene auflaufen wird.