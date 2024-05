SV Deuchelried gewinnt den Bezirkspokal der Damen

Unter strahlendem Frühlingshimmel und perfekten Fußballbedingungen fanden sich knapp 500 Fans im "Eichert" in Kressbronn ein. Von Anfang an lieferten sich beide Mannschaften ein lebhaftes Spiel, wobei der SV Deuchelried die überwiegende Anzahl an Chancen für sich verbuchen konnte. Die erste Gelegenheit gehörte dem SVB. Sophia Scheurer erkämpfte erfolgreich den Ball, der anschließende Abschluss war für Franziska Immler eine leichte Beute.

Kurz darauf war es erneut Sophia Schairer, die mit einem Schuss aus spitzem Winkel die letzte Gelegenheit für den SVB in der ersten Halbzeit markierte. Nach der Trinkpause schien die SVB-Abwehr gedanklich noch nicht ganz zurück und erlaubte Sofia Borges einen Durchbruch – doch ihr Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Kurz vor dem Pausenpfiff rollte dann der letzte Angriff auf das SVB-Tor: Ein toller Pass auf S. Borges, jedoch war der entscheidende Querpass auf N. Johmann zu schwach und wurde von M. Jaehnz abgefangen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Die erste klare Chance auf Seiten des SVD kam durch Jule Johmann, doch ihr Linksschuss erwies sich als zu schwach. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Deuchelried das Spielgeschehen. Angestachelt durch die lautstarke Unterstützung der Fans tauchte Sara Netzer in der 25. Minute frei vor dem SVB-Torwart Mareike Jaehnz auf – doch Jaehnz blieb cool und parierte brillant.

Direkt nach Wiederanpfiff bot sich für Deuchelried die nächste hochkarätige Chance: Nach Abstimmungsproblemen in der SVB-Abwehr tauchte erneut S. Borges allein vor Jaehnz auf. Ihr Schuss landete an der Latte, den zurückprallenden Ball setzte sie per Kopf über das Tor. Deuchelried blieb weiter dran – nach einer gut getretenen Ecke kam Anna Rigamonti frei zum Kopfball, setzte ihn jedoch knapp daneben.

Die beste Chance des Spiels gehörte jedoch Aliza Zuber: In der 66. Minute wurde sie im Fünfmeterraum wunderbar freigespielt und hätte den Ball eigentlich nur noch über die Linie schieben müssen. Doch Jaehnz warf sich mit vollem Einsatz in den Schuss und lenkte ihn um den Pfosten. Monstersave! Dies gab den mitgereisten SVB-Fans das Signal, ihre Unterstützung nochmals zu verstärken.

Im weiteren Verlauf konnte der SVB lediglich durch Mona Eiberle (Schuss nach einer Ecke, stark pariert von Immler) eine weitere Chance verbuchen. Als sich bereits alle auf eine Verlängerung einzustellen schienen, gab es nochmal Aufregung im SVB-Strafraum: Im Getümmel ging eine SVD-Spielerin zu Boden, die gut leitende Schiedsrichterin Katharina Heilig zeigte auf den Punkt. Jasmin Sobotta schnappte sich die Kugel, scheiterte jedoch an der stark aufgelegten M. Jaehnz.

In der Nachspielzeit erhielt Deuchelried einen Freistoß in aussichtsreicher Position. S. Borges machte bei ihrem Schuss alles richtig, doch Jaehnz war an diesem Tag einfach unüberwindbar und parierte.

Somit stand es nach 90 Minuten 0:0 und es ging in die Verlängerung. Die warmen Temperaturen machten den Spielerinnen zu schaffen, das Tempo ließ merklich nach. Doch die Spannung blieb hoch. Kurz vor der Pause gelang Julia Kloos für den SVB nach einer Ecke der viel umjubelte Führungstreffer, den S. Borges jedoch wieder egalisieren konnte.

Das Elfmeterschießen musste also den Sieger entscheiden. Der SVB legte gut los – M. Jaehnz parierte den ersten Elfmeter. Die folgenden Schützinnen trafen alle sicher. So hatte der SVB mit dem letzten Schuss den Pokalsieg vor Augen, doch sie zeigten Nerven und scheiterten an Immler. Deuchelried verwandelte seinen Elfmeter. Der SVB musste nachlegen, um im Rennen zu bleiben, doch auch hier zeigten sie Nerven, und F. Immler parierte erneut.

Trotz ihres kämpferischen Einsatzes und ihres Titelverteidigerstatus war es dem SV Bergatreute nicht vergönnt, den Pokal erneut in die Höhe zu stemmen. Über die gesamte Spieldauer hinweg zeigte der SV Deuchelried eine starke Leistung und sicherte sich den verdienten Sieg.

Das Finale bot alles, was man sich von einem solchen Spiel erhofft: Spannung, Dramatik und zahlreiche hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Mit diesem Erfolg etabliert sich Deuchelried nun als neuer Champion des Bezirkspokals vom Bezirk Bodensee.