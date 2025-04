SV Dettingen verpflichtet hochkarätiges Trainerduo zur neuen Saison

Unter der Leitung von Miller holte die Mannschaft bisher 11 Siege, 4 Unentschieden und 7 Niederlagen und belegt aktuell den vierten Platz in der Kreisliga A3 Oberschwaben. „Andreas Miller hat es geschafft, unsere Mannschaft nach zwei Abstiegen in den letzten Jahren wieder in ruhige und stabile Fahrwasser zu bringen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die positive Entwicklung der Mannschaft und die Arbeit, die Miller auf dem Trainingsplatz geleistet hat, wird vom Verein anerkannt. „Durch seine hervorragende Arbeit auf dem Trainingsplatz hat er der Mannschaft viel Disziplin und eine Spielidee mitgegeben, von welcher der SV Dettingen das nächste Jahr profitieren wird“, so die Wertschätzung des SV Dettingen. Trotz dieser Erfolge haben sich die Verantwortlichen des SV Dettingen dazu entschlossen, den gemeinsamen Weg zu beenden. Der Verein hatte in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Spielertrainern gemacht und wird in der kommenden Saison wieder auf dieses Modell setzen.