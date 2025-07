– Foto: Marcel Kuban

SV Dessau 05 liegt im Testspiel gegen Drittligisten in Führung Verbandsliga +++ Die Muldestädter unterliegen Alemannia Aachen am Ende mit 1:6

Der ein oder andere Fußballfan könnte sich am Donnerstagabend kurz verwundert die Augen gerieben haben: Kurz vor der Halbzeit führte der SV Dessau 05 gegen Alemannia Aachen. Am Ende setzte sich der Drittligist zwar mit 6:1 durch, zwischenzeitlich aber lag der der Verbandsligist (sechste Liga) in Front.

Gestern, 18:30 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 6 42 Minuten waren im Stadion am Schillerpark absolviert, da traf Niklas Mieth für die Hausherren zum 1:0. Die Überraschungsführung konnten die Dessauer allerdings nicht in die Halbzeit bringen: Sasa Strujic glich für die Alemannen in der 45. Minute aus.

Zwar erzielte Valmir Sulejmani schon kurz nach dem Seitenwechsel die Aachener Führung (55.), klare Verhältnisse suchten die 300 Zuschauer im Schillerpark jedoch weiterhin vergebens. Erst in der Schlussvierteltstunde konnte der Drittligist, der zum Trainingslager in Dessau weilt, das Ergebnis deutlicher gestalten. Der Ex-Hallenser Bentley-Baxter Bahn (76./Elfmeter), Sulejmani (78.), Probespieler Simon Joachims (83.) und ein Eigentor von Thaddeus Horvath (90.) sorgten für den 6:1-Endstand zugunsten des Favoriten. Was an der Mulde allerdings mehr in Erinnerung bleiben wird, ist die zwischenzeitliche Führung des Verbandsligisten.