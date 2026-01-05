SV Degersen setzt auf Struktur und Realismus

Ab dann stehen „mehrere Einheiten die Woche“ auf dem Plan, ergänzt durch „insgesamt drei Mannschaftsevents in verschiedenen Variationen“, mit denen auch der mannschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden soll.

Aufsteiger im Soll

Sportlich ordnet Suhr die bisherige Saisonleistung realistisch ein. „Als Aufsteiger spielt man meist gegen den Nichtabstieg, so auch wir“, sagt der Degersener Trainer. Entscheidend sei die aktuelle Tabellenlage: „Aktuell stehen wir nicht auf einem Abstiegsplatz, sind entsprechend im Soll.“

Positive Entwicklung und ordentliche Punkteausbeute

Trotz der erwartbaren Herausforderungen sieht Suhr positive Aspekte im bisherigen Saisonverlauf. Vor allem „die Punkteausbeute sowie die individuelle Entwicklung“ hätten überzeugt. Mehrere Spieler hätten sich im Laufe der Hinrunde stabilisiert und an das Kreisliga-Niveau angepasst.

Defensive als Schwachstelle

Verbesserungspotenzial sieht der Trainer allerdings deutlich. Auf die Frage nach den Problemfeldern antwortet Suhr knapp: „Defensive.“ Hier habe sein Team zu häufig Gegentore zugelassen und in entscheidenden Phasen nicht die nötige Stabilität gezeigt.

Klassenerhalt als klare Zielsetzung

Für die Rückrunde formuliert Suhr ein eindeutiges Ziel. „Hoffentlich zum Klassenerhalt“, sagt er – ohne Umschweife, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Alles andere sei derzeit zweitrangig.

Keine Veränderungen im Kader

Personell bleibt beim SV Degersen im Winter alles beim Alten. „Tatsächlich nein“, antwortet Suhr auf die Frage nach Zu- oder Abgängen. Weder im Spieler- noch im Trainerbereich sind Veränderungen vorgesehen.

Blick auf die Liga

Auch zur Gesamtlage der Kreisliga Staffel 3 bezieht Suhr Stellung. Als Meisterschaftsfavoriten sieht er den TSV Hemmingen, während Grasdorf für ihn ein Kandidat für die Aufstiegsrelegation ist. Im Tabellenkeller erwartet er einen intensiven Kampf. Zu den Abstiegskandidaten zählt er „Hüpede-Oerie, Degersen, Ronnenberg, Kirchwehren“.

Für den SV Degersen beginnt damit eine Rückrunde, in der es vor allem um Konstanz, defensive Stabilität und das Erreichen des Ziels gehen wird: den Verbleib in der Kreisliga.