SV Degerschlacht mit 10:0-Kantersieg, SV Hülben mit Traumstart

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TuS Metzingen II – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 3:1
Die Metzinger Reserve legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 5. Minute traf Leandro Guisdao zum 1:0 und brachte seine Mannschaft in die Spur. Konstantinos Myrtai erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, ehe erneut Leandro Guisdao kurz vor der Pause (42.) mit seinem zweiten Treffer das 3:0 markierte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und kamen durch Patrick Zissner in der 68. Minute noch zum 3:1, doch der Heimsieg der Metzinger war da längst gesichert.
SV Hülben – TSG Münsingen 6:0
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Hülben. Schon nach sieben Minuten brachte Bennet Buck sein Team in Führung, ehe Christian Locher in der 9. und 11. Minute gleich doppelt nachlegte und für einen Traumstart sorgte. Marvin Delimar erhöhte in der 32. Minute auf 4:0, bevor Bennet Buck (40.) den fünften Treffer folgen ließ. In der 58. Minute machte Christian Locher mit seinem dritten Tor den 6:0-Endstand perfekt – ein überragender Auftritt des SV Hülben.
SV Bremelau – TSV Holzelfingen 1:4
Die Gäste aus Holzelfingen dominierten von Beginn an. Luca Mayer traf in der 15. und 37. Minute doppelt und brachte sein Team komfortabel in Front. Dazwischen erhöhte Philipp Louis Kunkel (23.) auf 0:2. Pech hatte Bremelau, als Noah Grab in der 47. Minute ein Eigentor unterlief. Der Ehrentreffer durch Matthias Schlafer (71.) war am Ende nur noch Ergebniskosmetik – der TSV Holzelfingen siegte klar mit 4:1.
FC Engstingen – SV Lautertal 2017 2:1
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell. Fynn Wolf brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Bennet Werz in der 47. Minute auf 2:0. Doch Lautertal steckte nicht auf und kam in der 87. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Döbler noch einmal heran. Der FC Engstingen verteidigte jedoch leidenschaftlich und brachte den knappen Sieg über die Zeit.
SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – FC Sonnenbühl 1:1
Die Spielgemeinschaft ging kurz vor der Pause in Führung: Lars Höhn traf in der 40. Minute zum 1:0. Doch die Freude währte nicht lange, denn direkt nach Wiederanpfiff glich Nick Biesinger in der 47. Minute für den FC Sonnenbühl aus. Danach kämpften beide Seiten um den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch beim 1:1-Unentschieden.
FV Bad Urach – FC Lichtenstein 5:1
Bad Urach ließ den Gästen aus Lichtenstein keine Chance. David Gressel eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute, ehe Jakob Speidel in der 28. Minute ausglich. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Rinor Cyqalla (34.) und erneut David Gressel (37.) stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Regjep Podvorica (48.) und Timo Prieler (67.) auf 5:1 und machten den deutlichen Erfolg perfekt.
Kreisliga A2:
SV Walddorf II – SV Wannweil 3:6
Ein torreiches Spektakel bekamen die Zuschauer in Walddorf geboten. Lukas Bux brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Faris Shabani glich nur drei Minuten später aus. Umut Ulusoy (30.) und Gabriel Lovrenovic (47.) drehten die Partie zugunsten der Gäste, ehe Luis Hebenstreit in der 55. Minute auf 1:4 erhöhte. Walddorf gab sich jedoch nicht geschlagen: Lukas Jakob verkürzte in der 68. Minute auf 2:4. Wieder war es Faris Shabani (75.), der für Wannweil traf. Lukas Bux brachte mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute noch einmal Spannung, doch Luis Hebenstreit setzte mit dem 3:6 in der 89. Minute den Schlusspunkt.
GSV Hellas Reutlingen – SV Degerschlacht 0:10
Ein Debakel für Hellas Reutlingen. Schon früh brachte Simon Schmidt den SV Degerschlacht in der 14. Minute in Führung. Danach nahm das Unheil für die Gastgeber seinen Lauf. Tim Löffler traf zwischen der 26. und 39. Minute dreimal und schraubte das Ergebnis auf 0:5. Nach der Pause erhöhten erneut Simon Schmidt (56.) und Tim Löffler (70.) sowie ein Eigentor von Athanasios Molas (72.) auf 0:8. Dominik Geckeler (81.) und abermals Tim Löffler (90.) sorgten schließlich für den zweistelligen Endstand. Vor allem Tim Löffler ragte mit vier Treffern heraus.
Young Boys Reutlingen U23 II – TSV Eningen/u.A. 1:3
Die Gäste aus Eningen erwischten den besseren Start. Leon Fleischer brachte sein Team mit einem Doppelpack in der 14. und 45. Minute komfortabel in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Ahmad Allaham in der 49. Minute für die Young Boys und sorgte damit für Hoffnung. Doch erneut Leon Fleischer stellte in der 75. Minute mit seinem dritten Treffer den 1:3-Endstand her und avancierte zum Mann des Spiels.
TSV Oferdingen – TSV Mähringen 2:0
Der TSV Oferdingen präsentierte sich effizient. Marcel Ziegler traf in der 29. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Safet Muric in der 58. Minute auf 2:0. Mähringen mühte sich zwar, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber, die den Sieg souverän nach Hause brachten.
SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – Anadolu SV Reutlingen 0:4
Die Gäste aus Reutlingen dominierten die Partie. Onur Seyhan brachte Anadolu in der 29. Minute in Führung und legte direkt nach der Pause (46.) das 0:2 nach. Semih Özdemir erhöhte in der 59. Minute auf 0:3. Den Schlusspunkt setzte Muhammed Ali Özbakir in der 84. Minute zum 0:4-Auswärtserfolg.
TuS Metzingen – TSV Sondelfingen 3:3
Ein intensives und packendes Derby, das am Ende keinen Sieger fand. Patrick Allzeit brachte Sondelfingen bereits in der 6. Minute per Foulelfmeter in Führung, Malte Priewe erhöhte kurz darauf (10.) auf 0:2. Doch Metzingen kämpfte sich zurück: Ilias Klimatsidas traf in der 23. Minute zum 1:2. Lange Zeit mussten die Fans warten, bis Klimatsidas in der 72. Minute den Ausgleich erzielte. Silas Häfner brachte die Gäste in der 82. Minute erneut in Führung, doch in der Nachspielzeit (90.+3) schlug Klimatsidas zum dritten Mal zu und rettete Metzingen das 3:3-Unentschieden.
TSV Betzingen – VfL Pfullingen III 5:1
Der TSV Betzingen überrollte den VfL Pfullingen III förmlich. Liridon Preniqi verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter und legte nur vier Minuten später das 2:0 nach. Direkt nach der Pause (48.) machte er mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt. Innerhalb weniger Minuten schraubten Kevin Spallek (50.) und Bilal Badr (51.) das Ergebnis auf 5:0. Erst in der 86. Minute gelang Atakan Ates per Foulelfmeter der Ehrentreffer für Pfullingen.
Kreisliga A3:
TV Derendingen II – SG Kiebingen/Bühl 1:5
Die SG Kiebingen/Bühl feierte einen deutlichen Auswärtssieg und stellte die Weichen früh. Fabian Hardt brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Nick Reitmeier sorgte zwar nur drei Minuten später für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch noch in derselben Minute stellte erneut Fabian Hardt den alten Abstand wieder her. Mit seinem dritten Treffer in der 28. Minute drehte er die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Moritz Koch (30.) und Michael Assenheimer (44.) machten schon vor der Pause alles klar. Derendingen II war chancenlos gegen die offensive Wucht.
TSV Ofterdingen II – SV Wurmlingen 1:6
Der SV Wurmlingen zeigte sich in beeindruckender Torlaune. Shane Führmann eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, bevor Dennis Haug (39.) und Benjamin Haug (43.) nachlegten. Zwar gelang Marcel Eiband in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) der Anschlusstreffer, doch direkt nach Wiederbeginn erhöhte erneut Shane Führmann (47.) auf 1:4. Jonas Neu verwandelte in der 53. Minute einen Foulelfmeter, ehe Anton Engst (68.) den Schlusspunkt zum 1:6 setzte. Ein klarer Auswärtserfolg für die Gäste.
VfB Bodelshausen – SG Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 3:0
Matchwinner auf Seiten des VfB Bodelshausen war Matthias Schmid. Bereits in der 5. Minute erzielte er die Führung. Mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute baute er den Vorsprung aus. Den Schlusspunkt setzte er in der 77. Minute mit seinem dritten Tor zum 3:0-Endstand. Ein lupenreiner Hattrick, der Bodelshausen den verdienten Sieg sicherte.
SV Neustetten – TSV Lustnau 3:1
Der SV Neustetten setzte sich in einer intensiven Begegnung durch. Alexander Maurer brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung. Doch Bekai Jagne glich in der 23. Minute für Lustnau aus. Nach der Pause war es erneut Alexander Maurer, der in der 58. Minute zur Stelle war und Neustetten wieder in Front brachte. Marc Zeitter traf in der 71. Minute zum 3:1 und entschied damit die Partie endgültig.
SG Poltringen/Pfäffingen – SG Mössingen/Belsen 1:3
Die SG Poltringen/Pfäffingen begann furios: Fiore Guido traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Doch die Gäste schlugen zurück. Khalil Mansour (19.) besorgte den Ausgleich, Demir Deliu drehte das Spiel noch vor der Pause in der 42. Minute. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte David Wagner auf 1:3 (49.) und stellte damit die Weichen auf Auswärtssieg.
SV Wendelsheim – Sportfreunde Dußlingen 4:3
Ein packendes Duell mit einem Last-Minute-Sieg. Lukas Pöppel schnürte früh einen Doppelpack (8./36.) und brachte Wendelsheim mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Ali Güvenc (45.+1). Nach dem Seitenwechsel stellte Manuel Brunnenmiller in der 57. Minute auf 3:1. Doch die Gäste kämpften sich zurück: Bilkian Abdullah (65.) und Remy Behnke (83.) glichen aus. Als alles nach einem Remis aussah, schlug erneut Manuel Brunnenmiller in der 90.+2 Minute zu und sicherte Wendelsheim den umjubelten Heimsieg.
SV Hirrlingen – FC Rottenburg II 3:2
Hirrlingen legte stark los. Lukas Selesch traf in der 41. Minute, Burak Aygün erhöhte kurz vor der Pause (45.). Oliver Ambacher setzte in der 54. Minute noch einen drauf und stellte auf 3:0. Doch Rottenburg II bewies Moral: Marcel Epple verkürzte in der 56. Minute, Leon Haug sorgte in der Nachspielzeit (90.+2) für Spannung. Am Ende brachte Hirrlingen den knappen Vorsprung aber über die Zeit.
TSV Hagelloch – TSV Dettingen/Rottenburg 4:3
Ein Torfestival in Hagelloch. Max Leibfahrt eröffnete in der 4. Minute, doch Leon Beck (10.) und Jonas Wiest (13./35.) drehten das Spiel. Noch vor der Pause brachte erneut Max Leibfahrt (45.+2) sein Team zurück. Nach dem Seitenwechsel traf Severin Fritz in der 71. Minute zum 3:3. Simon Horrer besorgte in der 81. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 4:3 in einer turbulenten Partie.
