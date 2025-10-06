SV Degerschlacht mit 10:0-Kantersieg, SV Hülben mit Traumstart

TuS Metzingen II – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 3:1

Die Metzinger Reserve legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 5. Minute traf Leandro Guisdao zum 1:0 und brachte seine Mannschaft in die Spur. Konstantinos Myrtai erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, ehe erneut Leandro Guisdao kurz vor der Pause (42.) mit seinem zweiten Treffer das 3:0 markierte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und kamen durch Patrick Zissner in der 68. Minute noch zum 3:1, doch der Heimsieg der Metzinger war da längst gesichert.

SV Hülben – TSG Münsingen 6:0

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Hülben. Schon nach sieben Minuten brachte Bennet Buck sein Team in Führung, ehe Christian Locher in der 9. und 11. Minute gleich doppelt nachlegte und für einen Traumstart sorgte. Marvin Delimar erhöhte in der 32. Minute auf 4:0, bevor Bennet Buck (40.) den fünften Treffer folgen ließ. In der 58. Minute machte Christian Locher mit seinem dritten Tor den 6:0-Endstand perfekt – ein überragender Auftritt des SV Hülben.

SV Bremelau – TSV Holzelfingen 1:4

Die Gäste aus Holzelfingen dominierten von Beginn an. Luca Mayer traf in der 15. und 37. Minute doppelt und brachte sein Team komfortabel in Front. Dazwischen erhöhte Philipp Louis Kunkel (23.) auf 0:2. Pech hatte Bremelau, als Noah Grab in der 47. Minute ein Eigentor unterlief. Der Ehrentreffer durch Matthias Schlafer (71.) war am Ende nur noch Ergebniskosmetik – der TSV Holzelfingen siegte klar mit 4:1.

FC Engstingen – SV Lautertal 2017 2:1

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell. Fynn Wolf brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Bennet Werz in der 47. Minute auf 2:0. Doch Lautertal steckte nicht auf und kam in der 87. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Döbler noch einmal heran. Der FC Engstingen verteidigte jedoch leidenschaftlich und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – FC Sonnenbühl 1:1

Die Spielgemeinschaft ging kurz vor der Pause in Führung: Lars Höhn traf in der 40. Minute zum 1:0. Doch die Freude währte nicht lange, denn direkt nach Wiederanpfiff glich Nick Biesinger in der 47. Minute für den FC Sonnenbühl aus. Danach kämpften beide Seiten um den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch beim 1:1-Unentschieden.

FV Bad Urach – FC Lichtenstein 5:1

Bad Urach ließ den Gästen aus Lichtenstein keine Chance. David Gressel eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute, ehe Jakob Speidel in der 28. Minute ausglich. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Rinor Cyqalla (34.) und erneut David Gressel (37.) stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Regjep Podvorica (48.) und Timo Prieler (67.) auf 5:1 und machten den deutlichen Erfolg perfekt.