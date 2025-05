SV Deckenpfronn nutzt Vaihingens Last-Minute-Niederlage eiskalt aus

Der SV Deckenpfronn hat seine Ambitionen auf die vorderen Tabellenplätze mit einem deutlichen Sieg untermauert. Alexander Wetsch traf in der 46. Minute zum 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Tobias Wick auf 2:0. In der 74. Minute unterlief dem TSV Rohr ein Eigentor. Den Schlusspunkt setzte Louis Mehl in der 89. Minute mit dem 4:0. Rohr bleibt damit tief im Tabellenkeller stecken.

Holzgerlingen hat mit dem 3:1 in Oberjettingen seine Aufstiegsambitionen am Leben gehalten. Gegen den ABV Stuttgart, der zuletzt in einem engen Spiel knapp unterlag, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Doch der ABV hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Für Holzgerlingen zählen dagegen nur drei Zähler – und ein Auge auf Cannstatt.

In einer spannenden Begegnung musste sich der SV Vaihingen dem VfL Oberjettingen knapp geschlagen geben. Yannick Ruß brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Tom Huhnke glich in der 25. Minute aus. Noch vor der Pause traf Tyron Ferrari in der 43. Minute zur Führung für Vaihingen. In der zweiten Halbzeit drehte Oberjettingen die Partie: Ruß traf in der 67. Minute zum Ausgleich und erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit auch das entscheidende 3:2. Vaihingen verpasste damit einen möglichen Punktgewinn in letzter Sekunde.