SV Darmstadt 98 startet mit Sieg bei SG Arheilgen in Saison

Darmstadt. Zumindest die Führung erzielen – das war der große Wunsch von Trainer Erik Appel im Testspiel gegen Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98. Erfüllt wurde dieser dem Trainer der SG Arheilgen nicht. In ihrem ersten Testspiel der neuen Saison zeigten sich die Lilien am Samstagmittag vor 2.276 Zuschauern gnadenlos und gewannen beim frischgebackenen Gruppenligisten mit 12:0 (4:0).
Beim SV 98 starteten mit Yannik Lührs, Noah Weißhaupt und Lance Duijvestijn drei von sechs Neuzugängen von Beginn an. Einige Stammkräfte der vergangenen Saison kamen in Arheilgen nicht zum Einsatz: Marcel Schuhen, Patric Pfeiffer und Matthais Bader standen nicht im Kader. Innenverteidiger Matej Maglica, an dem mehrere Vereine interessiert sein sollen, war zwar dabei, absolvierte aber ein individuelles Trainingsprogramm auf dem Nebenplatz. Auch Neuzugang Nico Verkooijen wurde noch geschont. Im Tor stand Nachwuchskeeper Benedikt Börner.
Die Gastgeber begannen mutig und erarbeiteten sich die erste Chance des Spiels, als Börner den Ball unter Druck nur zum Gegenspieler klären konnte. Der Schuss des SGA-Manns ging übers Tor (2.). Den ersten Treffer der Partie und gleichzeitig sein erstes Tor im Darmstadt-Trikot markierte Duijvestijn nach elf Minuten mit einem Schuss an den Innenpfosten. Dafür gab es für den Neuzugang aus den Niederlanden Lob von Lilien-Trainer Florian Kohfeldt auf Englisch. Das 2:0 markierte Kai Klefisch mit einem Schuss aus dem Rückraum (15.). Den Treffer vorbereitet hatte Neuzugang Noah Weißhaupt, der ein Aktivposten in der neuformierten Lilien-Mannschaft war. Die von der Weltmeisterschaft bekannte Trinkpause nutzten beide Trainer auch beim Testspiel für taktische Anweisungen. Zum 3:0 nach 32 Minuten traf Yosuke Furukawa, der eine maßgenaue Hereingabe von Weißhaupt nur noch über die Linie drücken musste. Kurz vor der Pause stellte Fynn Lakenmacher auf 4:0 (44.).
Für die zweite Halbzeit schickte Kohfeldt eine runderneuerte Elf auf den Platz. Einzig Torwart Benedikt Börner und Meldin Dreskovic, der nach Rückkehr von seiner Leihe nach Ungarn von Trainer Florian Kohfeldt ein Sonderlob für seinen engagierten Auftritt bekam, blieben auf dem Rasen. In der zweiten Halbzeit kamen auch Lars Kehl und Ibrahim El Kadiri zu ihrem Debüt im Lilien-Trikot. Nach der Pause sahen die Zuschauer die meiste Zeit ein Spiel auf ein Tor. Dem Gruppenligisten gingen bei strahlender Sonne und sommerlichen Temperaturen trotz zahlreicher Wechsel die Kräfte aus. Nach der Pause erhöhte Dreskovic aus zentraler Position auf 5:0 (47.). Killian Corrdor, der von anderen Clubs umworben sein soll, traf nach 49 Minuten zum 6:0. Der Franzose war es auch, der mit seinem Treffer zum 7:0 per Fallrückzieher den spektakulärsten Treffer des Tages erzielte (63.), kurz bevor Kehl in der 65. Minute auf 8:0 stellte. Lilien-Nachwuchsprofi Manolo Merx staubte in der 73. Minute zum 9:0 ab. Kehl schnürte in der 77. Minute den Doppelpack und machte es zweistellig. Corredor setzte noch einen drauf und kam in der 84. Minute zu seinem dritten Treffer des Tages. El Kadiri traf mit seinem ersten Treffer als 98er kurz vor dem Abpfiff per Elfmeter zum 12:0-Endstand. Den Schlusspunkt markierten jedoch die Gastgeber: Der Weitschuss eines SGA-Akteurs landete nur am Pfosten – Pech für die Arheilger.
Kohfeldt zog nach der Partie ein positives Fazit: „Nach meinem Kenntnisstand sind alle gesund, das ist das Wichtigste“, sagte er. Die Atmosphäre am Sportplatz am Arheilger Mühlchen hat dem Lilien-Trainer imponiert. Wochenlang hatten engagierte Vereinsmitglieder und Helfer Vorbereitungen für diesen besonderen Tag im SGA-Jubiläumsjahr getroffen. „Das Ambiente war top“, sagt Kohfeldt. Der Gegner habe anfangs gezeigt, dass er körperlich mithalten könne. Seine Mannschaft sei geduldig geblieben und hätte ihre Tore sowohl als Mannschaft herausgespielt als auch mit Einzelaktionen erzielt. Zwar hielten sich die sportlichen Erkenntnisse noch in Grenzen, doch hätten auch die Neuzugänge gezeigt, was sie draufhaben. Insbesondere Weißhaupt und Duijevstijn hob der Trainer hervor: „Ich glaube, da deutet sich schon an, was möglich ist“, sagte er. Kohfeldt betonte, dass die richtigen Gradmesser noch bevorstehen: „Die nächsten Wochen werden zeigen, wo der Weg hingeht.“
Für die Gastgeber hatte sich das Spiel übrigens auch ohne eigenen Treffer gelohnt: Die Einnahmen ermöglichen der SGA die Finanzierung einer Flutlichtanlage, wodurch unter anderem die Trainingszeiten für die Jugend erweitert werden können.