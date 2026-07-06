SV Darmstadt 98 startet mit Sieg bei SG Arheilgen in Saison

Für die zweite Halbzeit schickte Kohfeldt eine runderneuerte Elf auf den Platz. Einzig Torwart Benedikt Börner und Meldin Dreskovic, der nach Rückkehr von seiner Leihe nach Ungarn von Trainer Florian Kohfeldt ein Sonderlob für seinen engagierten Auftritt bekam, blieben auf dem Rasen. In der zweiten Halbzeit kamen auch Lars Kehl und Ibrahim El Kadiri zu ihrem Debüt im Lilien-Trikot. Nach der Pause sahen die Zuschauer die meiste Zeit ein Spiel auf ein Tor. Dem Gruppenligisten gingen bei strahlender Sonne und sommerlichen Temperaturen trotz zahlreicher Wechsel die Kräfte aus. Nach der Pause erhöhte Dreskovic aus zentraler Position auf 5:0 (47.). Killian Corrdor, der von anderen Clubs umworben sein soll, traf nach 49 Minuten zum 6:0. Der Franzose war es auch, der mit seinem Treffer zum 7:0 per Fallrückzieher den spektakulärsten Treffer des Tages erzielte (63.), kurz bevor Kehl in der 65. Minute auf 8:0 stellte. Lilien-Nachwuchsprofi Manolo Merx staubte in der 73. Minute zum 9:0 ab. Kehl schnürte in der 77. Minute den Doppelpack und machte es zweistellig. Corredor setzte noch einen drauf und kam in der 84. Minute zu seinem dritten Treffer des Tages. El Kadiri traf mit seinem ersten Treffer als 98er kurz vor dem Abpfiff per Elfmeter zum 12:0-Endstand. Den Schlusspunkt markierten jedoch die Gastgeber: Der Weitschuss eines SGA-Akteurs landete nur am Pfosten – Pech für die Arheilger.

Kohfeldt zog nach der Partie ein positives Fazit: „Nach meinem Kenntnisstand sind alle gesund, das ist das Wichtigste“, sagte er. Die Atmosphäre am Sportplatz am Arheilger Mühlchen hat dem Lilien-Trainer imponiert. Wochenlang hatten engagierte Vereinsmitglieder und Helfer Vorbereitungen für diesen besonderen Tag im SGA-Jubiläumsjahr getroffen. „Das Ambiente war top“, sagt Kohfeldt. Der Gegner habe anfangs gezeigt, dass er körperlich mithalten könne. Seine Mannschaft sei geduldig geblieben und hätte ihre Tore sowohl als Mannschaft herausgespielt als auch mit Einzelaktionen erzielt. Zwar hielten sich die sportlichen Erkenntnisse noch in Grenzen, doch hätten auch die Neuzugänge gezeigt, was sie draufhaben. Insbesondere Weißhaupt und Duijevstijn hob der Trainer hervor: „Ich glaube, da deutet sich schon an, was möglich ist“, sagte er. Kohfeldt betonte, dass die richtigen Gradmesser noch bevorstehen: „Die nächsten Wochen werden zeigen, wo der Weg hingeht.“