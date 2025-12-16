SV Dalum verstärkt Trainerteam der 1. Herren

– Foto: SV Dalum

Der SV Dalum hat sein Trainerteam der 1. Herren erweitert: Mathias Auclair übernimmt ab sofort die Rolle des Co-Trainers und komplettiert damit das Gespann um Cheftrainer Thomas Hessel.

Auclair ist im Verein kein Unbekannter. Der ehemalige Spieler des SV Dalum trug über viele Jahre selbst das schwarz-gelbe Trikot und kehrt nun in verantwortlicher Funktion zu seinem Heimatverein zurück. Der Inhaber der C-Lizenz sammelte in den vergangenen Jahren Trainererfahrung im Jugendbereich des SV Holthausen-Biene, wo er intensiv in der Nachwuchsarbeit eingebunden war.

Eigentlich hatte Auclair eine Pause eingeplant, entschied sich nach Gesprächen mit den Verantwortlichen jedoch für die Rückkehr an die Seitenlinie. „Es ist schön, wieder Teil des Heimatvereins zu sein. Unter Thomas möchte ich weitere Erfahrungen sammeln und die positive Entwicklung der Mannschaft mitgestalten“, erklärt der neue Co-Trainer. Cheftrainer Thomas Hessel zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Mathias kennt den Verein, die Mannschaft und die Abläufe. Er hat den SV Dalum schon in verschiedenen Rollen geprägt und war von Beginn an mein Wunschkandidat.“

Auch aus der Vereinsführung kommt positives Feedback. Senioren-Obmann Marvin Tallen betont: „Mit Mathias gewinnen wir nicht nur fachliche Qualität, sondern auch einen Typen, der immer 100 Prozent gibt und der Mannschaft wichtige Impulse geben kann.“ Der SV Dalum setzt damit auf Kontinuität und Stallgeruch - mit dem Ziel, die sportliche Entwicklung der 1. Herren weiter voranzutreiben. _______________________________ TRAINER-DUO BLEIBT! Sportfreunde Schwefingen setzen weiter auf Vehring und Mislim

Die Sportfreunde Schwefingen schaffen früh Klarheit auf der Trainerbank. Chefcoach Daniel Vehring bleibt dem Verein auch in den kommenden zwei Spielzeiten erhalten. Damit setzen die Verantwortlichen weiter auf Kontinuität. Vehring steht bereits seit der Saison 2018/2019 an der Seitenlinie der Ersten Mannschaft und gilt als prägende Figur der sportlichen Entwicklung. Die langfristige Verlängerung soll ein deutliches Signal an Mannschaft und Nachwuchs sein. Sportlicher Leiter Daniel Gruber zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung: „Die Zusammenarbeit mit Daniel funktioniert sehr gut - sportlich wie menschlich. Wir planen nachhaltig und langfristig." Auch Vehring selbst blickt optimistisch nach vorn. Er betont das Vertrauen seines Heimatvereins und kündigt an, die Mannschaft weiterentwickeln zu wollen. Bereits in der Winterpause werde an den Grundlagen für die kommende Saison gearbeitet. Auch der Co-Trainer bleibt an Bord: Mazen Mislim verlängert ebenfalls und komplettiert damit weiterhin das Trainerteam. Der frühere Spieler der Sportfreunde ist seit Jahren eng mit dem Verein verbunden und übernimmt viele organisatorische Aufgaben im Hintergrund. Er gilt als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstab. Mislim beschreibt die Zusammenarbeit als eingespielt und ergänzt das Trainerteam mit seiner Erfahrung und Nähe zur Mannschaft. Mit der Entscheidung für Vehring und Mislim setzen die Sportfreunde Schwefingen klar auf Stabilität und langfristige Entwicklung. Parallel dazu läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Fazit: Das Trainer-Duo bleibt - Schwefingen plant weiter mit einem festen Fundament. _____________________________________ Drei Neue für die Rückrunde

Der SV Heidekraut Andervenne rüstet für die Rückrunde auf. Nach der Verlängerung des Trainerteams vermeldet der Oberligist drei Neuzugänge für die Damenmannschaft. Emma Gersema und Marie-Sophie Schimanski kommen von Union Meppen, Annelie Lis wechselt von Hannover 96 nach Andervenne. Das Trio soll dem Team neue Impulse für die zweite Saisonhälfte geben. ________________________________ VfL setzt weiter auf eigene Nachwuchstalente

Zur kommenden Saison setzt der VfL weiterhin auf die Förderung eigener Nachwuchstalente. Mit Henrik Lüken, Hannes Brink und René Bruns rücken drei Spieler aus der vereinseigenen A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf. Lüken und Brink kamen bereits in der Hinserie zu Einsätzen im Team der Ersten und hinterließen dabei einen positiven Eindruck. Bruns wird die Mannschaft spätestens ab der neuen Spielzeit mit seiner athletischen Spielweise ergänzen. Zudem kehrt Silas Bahns zur kommenden Saison zu seinem Heimatverein zurück. Derzeit ist er Leistungsträger in der A-Jugend der JSG Teglingen Meppen/Schwefingen. In der neuen Saison ist Bahns weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt, wird jedoch regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teilnehmen und perspektivisch auch für Einsätze eingeplant. Mit diesen Personalentscheidungen unterstreicht der VfL seinen Fokus auf die nachhaltige Entwicklung junger Spieler aus den eigenen Reihen.

