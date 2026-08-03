SV Dalum II zieht nach 2:1-Heimsieg in die nächste Pokalrunde ein

In der zweiten Halbzeit belohnte sich das Team schließlich für den betriebenen Aufwand. Mitte des zweiten Durchgangs verlagerte Dalum das Spiel stark auf die rechte Seite zu Christoph Lingers, der viel Platz vorfand. Bei der Ballannahme versprang ihm das Spielgerät zwar etwas, doch genau dadurch ließ er gewollt oder ungewollt direkt seinen ersten Gegenspieler stehen. Da sich diese Szene gleich noch einmal wiederholte, tanzte er auch den zweiten Verteidiger gekonnt aus. Mit viel Übersicht legte Lingers schließlich quer auf Marcel Herbers, der eiskalt zum erlösenden 1:0 vollendete.

Wenig später legten die Hausherren nach: Der erfahrene Janis Kenning schlug einen Eckball scharf an Freund und Feind vorbei an den zweiten Pfosten. Dort stand Luis Lüttel richtig und beförderte das Leder irgendwie mit vollem Körpereinsatz über die Linie – 2:0!