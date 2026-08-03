SV Dalum II zieht nach 2:1-Heimsieg in die nächste Pokalrunde ein

Nach einer intensiven Sommervorbereitung wurde es am Sonntag um 13:00 Uhr wieder ernst für den SV Dalum II: Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison empfing die Mannschaft den SC Spelle-Venhaus IV zur 1. Runde des Kreispokals.
Mit einem breiten Kader im Rücken legten die Schwarz-Gelben von Beginn an eine hohe Intensität an den Tag. Dalum präsentierte sich bissig in den Zweikämpfen und überzeugte mit einer reifen Spielanlage, verpasste es jedoch im ersten Durchgang, die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. So ging es trotz guter Gelegenheiten mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.
In der zweiten Halbzeit belohnte sich das Team schließlich für den betriebenen Aufwand. Mitte des zweiten Durchgangs verlagerte Dalum das Spiel stark auf die rechte Seite zu Christoph Lingers, der viel Platz vorfand. Bei der Ballannahme versprang ihm das Spielgerät zwar etwas, doch genau dadurch ließ er gewollt oder ungewollt direkt seinen ersten Gegenspieler stehen. Da sich diese Szene gleich noch einmal wiederholte, tanzte er auch den zweiten Verteidiger gekonnt aus. Mit viel Übersicht legte Lingers schließlich quer auf Marcel Herbers, der eiskalt zum erlösenden 1:0 vollendete.
Wenig später legten die Hausherren nach: Der erfahrene Janis Kenning schlug einen Eckball scharf an Freund und Feind vorbei an den zweiten Pfosten. Dort stand Luis Lüttel richtig und beförderte das Leder irgendwie mit vollem Körpereinsatz über die Linie – 2:0!
In der Schlussphase ließ Dalum allerdings etwas nach und verursachte einen Foulelfmeter. Sogar die extra aus Münster angereiste Torwartlegende Fabian Rakers konnte den Schützen vom Punkt aus nicht mehr entscheidend verunsichern, sodass Spelle auf 2:1 verkürzte. Die verbleibenden Minuten überstand Dalum mit einer geschlossenen und kämpferisch starken Mannschaftsleistung, hielt leidenschaftlich dagegen und brachte den verdienten 2:1-Heimsieg ins Ziel.
Damit feiert der SV Dalum II einen gelungenen Saisonauftakt und zieht verdient in die nächste Runde des Kreispokals ein!