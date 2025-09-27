SV Dalum II verliert unglücklich in Twist

Der SV Dalum II zeigte beim Auswärtsspiel gegen Grenzland Twist II eine insgesamt souveräne Leistung, blieb am Ende aber ohne Punkte.

In der ersten Halbzeit hatten die Dalumer die Riesenchance zur Führung: Sam Schönemann setzte sich stark durch und legte mustergültig auf Janis Kenning ab, der den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. So ging es torlos in die Pause.