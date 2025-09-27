SV Dalum II verliert unglücklich in Twist

Der SV Dalum II zeigte beim Auswärtsspiel gegen Grenzland Twist II eine insgesamt souveräne Leistung, blieb am Ende aber ohne Punkte.
In der ersten Halbzeit hatten die Dalumer die Riesenchance zur Führung: Sam Schönemann setzte sich stark durch und legte mustergültig auf Janis Kenning ab, der den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. So ging es torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Dalum hatte die beste Gelegenheit durch Marcel Herbers, dessen wuchtiger Schuss aus rund 25 Metern nur knapp an der Latte scheiterte. Als sich alles schon auf ein 0:0 einstellte, gab es in der Nachspielzeit ein unnötiges Foul von Dalum im Mittelfeld. Der folgende Freistoß segelte lange in den Strafraum, wo der gerade eingewechselte Steffen Lüken den Kopf hinhielt und zum 1:0 traf – wenn auch aus abseitsverdächtiger Position.
Am Ende stand eine bittere Niederlage für den SV Dalum II, die gemessen am Spielverlauf nicht nötig gewesen wäre.
Das nächste Spiel bestreitet Dalum am Donnerstag, den 02.10., um 19:30 Uhr zuhause gegen den SV Erika-Altenberge II.