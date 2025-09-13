SV Dalum II verliert Spitzenspiel deutlich in Tinnen Verlinkte Inhalte 2. KK Emsland Mitte Tinnen Dalum II

Der SV Dalum II musste am Freitagabend im Topspiel bei DJK Tinnen eine deutliche 1:5-Niederlage hinnehmen. Schon in der Anfangsphase machten die Gastgeber klar, dass sie ihre makellose Bilanz verteidigen wollten. Mit viel Tempo und hohem Pressing setzte Tinnen Dalum früh unter Druck und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt. Zwei Treffer von Tobias Möhlenkamp (10., 27.) und ein Doppelschlag von Lukas Diek (30., 32.) sorgten für einen ernüchternden 0:4-Halbzeitstand aus Dalumer Sicht.

Nach der Pause zeigte Dalum mehr Gegenwehr und wurde dafür belohnt: In der 60. Minute schlug Jonas Kramer einen präzisen Freistoß in den Strafraum, wo Leo Kölker am höchsten stieg und per Kopf zum 1:4 traf. Damit keimte kurzzeitig Hoffnung auf, doch Tinnen blieb weiter gefährlich und stellte in der 78. Minute durch Sebastian Pranger den alten Vier-Tore-Abstand wieder her.