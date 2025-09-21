SV Dalum II trennt sich 1:1 von SG Fehndorf/Hebelermeer I

Der SV Dalum II kam am Sonntag zuhause gegen die SG Fehndorf/Hebelermeer I zu einem 1:1-Unentschieden – und holte damit im für die Dalumer eher ungewohnten Sonntagsspiel einen verdienten Punkt.

Dalum bestimmte die erste Halbzeit klar und spielte sich viele Halbchancen heraus. Die Führung fiel nach einem stark herausgespielten Angriff aus der eigenen Hälfte: Robin Schwill setzte sich auf der rechten Seite durch, ließ ein bis zwei Gegenspieler stehen und legte den Ball perfekt für Dennis Herbers ab. Dieser traf aus rund 16 Metern mit einem satten Schuss oben rechts in den Winkel zur 1:0-Führung. Dalum blieb am Drücker, scheiterte aber immer wieder am stark reagierenden Gästekeeper. Zusätzlich hatten die Hausherren Pech, als sowohl Thorben Tallen als auch Dennis Herbers nur den Pfosten trafen. Kurz vor der Pause erzielten die Gäste etwas überraschend den Ausgleich: Über die linke Seite kam ein schneller Angriff, der Stürmer schloss mit links direkt ab und traf per Vollspannschuss ins lange Eck.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Dennis Herbers hatte noch die beste Möglichkeit für Dalum, doch auch Fehndorf/Hebelermeer blieb gefährlich. Dalums Keeper Lennart Wefers zeigte eine starke Leistung und verhinderte mit mehreren Paraden einen möglichen Rückstand.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden, bei dem beide Teams gute Szenen hatten.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Dalum II am kommenden Freitag auswärts bei SV Grenzland Twist II – dann wieder zur gewohnten Anstoßzeit um 19:30 Uhr.