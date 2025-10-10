SV Dalum II siegt spektakulär 4:3 in Rütenbrock

Der SV Dalum II lieferte am Donnerstagabend ein wahres Fußball-Spektakel und besiegte den VfL Rütenbrock II in einer dramatischen Partie mit 4:3.

Dalum startete stark in die Begegnung und erspielte sich in der ersten Halbzeit zahlreiche hochkarätige Chancen. Der Führungstreffer fiel nach einer sehenswerten Szene: Ein Schuss von Marcel Herbers prallte an die Latte, und Sam Schönemann reagierte blitzschnell – er verwertete den Abpraller artistisch mit der Hacke zum 1:0. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es zur Pause bei der knappen, aber verdienten Führung.

Nach dem Seitenwechsel kam Rütenbrock nach einer Ecke per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Doch Dalum schlug sofort zurück: Nach einer Ecke von Thorben Tallen traf Kolja Kasan im Getümmel zum 2:1. Kurz darauf eroberte Janis Kenning am Strafraum den Ball, legte quer auf Sam Schönemann, der flach unten rechts zum 3:1 vollendete.

Direkt nach dem Anstoß nutzte Rütenbrock eine Unachtsamkeit in der Dalumer Defensive und verkürzte auf 3:2 – Lennart Wefers parierte dabei zweimal stark, war beim dritten Versuch jedoch machtlos. In der 91. Minute glichen die Gastgeber durch einen Handelfmeter zum 3:3 aus, doch Dalum hatte die perfekte Antwort: Nur zwei Minuten später, in der 93. Minute, landete nach einer Ecke der Ball bei Niklas Ratering, der den Abpraller aus rund 20 Metern per Volley unhaltbar ins Tor setzte – Wahnsinn!

Eine zweite Halbzeit voller Spannung und Emotionen, die das Spiel zu einem echten Spektakel machte. Mit diesem Sieg steht der SV Dalum II nun mit 19 Punkten auf Platz 3 der Tabelle.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Dalum II am Freitag, den 17.10.2025, zuhause gegen den SV Teglingen II.