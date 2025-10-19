SV Dalum II gewinnt Härtetest vor dem Derby

Der SV Dalum II siegte am Freitagabend verdient mit 2:0 gegen den SV Teglingen II und zeigte sich bestens gerüstet für das anstehende Derby.

Luis Lüttel brachte Dalum in der 32. Minute nach Vorlage von Marcel Herbers in Führung. In der 62. Minute erhöhte Lukas Müller auf 2:0, nachdem Niklas Ratering einen Pass von Thorben Tallen per Kopf verlängert hatte.