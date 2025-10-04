SV Dalum II feiert souveränen 4:0-Heimsieg gegen Erika-Altenberge II

Der SV Dalum II zeigte am Donnerstagabend eine konzentrierte und souveräne Vorstellung und gewann verdient mit 4:0 gegen den SV Erika-Altenberge II. Von Beginn an hatte Dalum die Partie im Griff und erspielte sich zahlreiche Chancen.

Den Torreigen eröffnete Janis Kenning, der nach einem überragenden Steckpass von Luis Lüttel mit links ins lange Eck vollendete. Kurz darauf erhöhte Thorben Tallen auf 2:0, nachdem Janis Kenning stark vorgelegt hatte. Noch vor der Pause fiel das 3:0: Niklas Ratering setzte sich im Mittelfeld durch und spielte einen präzisen Querpass vor den Strafraum, den Marcel Herbers sicher verwandelte.

Im zweiten Durchgang machte Leo Kölker alles klar. Sein Distanzschuss wurde noch leicht abgefälscht, schlug aber unhaltbar im Tor ein – das 4:0 und gleichzeitig der Endstand.

Ein Sonderlob verdiente sich Dalums Torwart Lennart Wefers, der mit mehreren starken Paraden die Null festhielt und so maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Mit diesem klaren Heimsieg sammelte Dalum wichtige Punkte und bleibt in der Spitzengruppe der Liga. Aktuell steht die Mannschaft mit 16 Punkten auf Platz 5 der Tabelle.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Dalum II am Donnerstag, den 09.10., um 19:30 Uhr auswärts gegen den VfL Rütenbrock II.