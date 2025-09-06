SV Dalum II feiert klaren 6:0-Heimsieg gegen Haren/Emmeln II

Der SV Dalum II zeigte sich am Freitagabend in Topform und besiegte die Spielgemeinschaft Haren/Emmeln II deutlich mit 6:0. Schon früh stellte Dalum die Weichen auf Sieg und überzeugte dabei mit sehenswert herausgespielten Treffern.

Die Gäste hatten gleich zu Beginn eine gefährliche Aktion: Ein Schuss aus rund 35 Metern flog direkt in Richtung Winkel, doch Keeper Marco Leskowics war hellwach und parierte stark. Haren blieb auch durch mehrere Eckbälle gefährlich, konnte diese aber nicht nutzen.

Dalum hingegen spielte zielstrebig nach vorne und nutzte seine Chancen konsequent. In der 23. Minute eröffnete Leo Kölker nach Vorlage von Thorben Tallen den Torreigen. Nur vier Minuten später war es erneut Kölker, der nach Zuspiel von Luis Lüttel den Ball per Lupfer sehenswert im Tor unterbrachte. Das 3:0 fiel nach einem schönen Spielzug: Thorben Tallen hob den Ball über die Abwehrkette, Kölker legte quer und Luis vollendete sicher. Kurz vor der Pause erhöhte Timo Goldenbow per wuchtigem Kopfball aus rund zwölf Metern auf 4:0, nachdem Jonas Kramer ihn perfekt bedient hatte.

Auch im zweiten Durchgang blieb Dalum spielbestimmend. Das 5:0 erzielte erneut Timo Goldenbow – und das auf besondere Art und Weise: Aus rund 18 Metern traf er per Dropkick wuchtig in die linke Ecke. Beim Torjubel zeigte er den berühmten Pfeil, einst Markenzeichen von Mladen Petric – ein Jubel, der nicht nur perfekt zu seinem Nachnamen passte, sondern auch für ein Schmunzeln auf und neben dem Platz sorgte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Janis Kenning, der nach Vorlage von Niklas Raterink frei vor dem Tor auftauchte und sicher zum 6:0-Endstand einschob.

Alle Dalumer Treffer waren stark herausgespielt und unterstrichen die Spielfreude der Mannschaft an diesem Abend. Mit diesem Erfolg behauptet der SV Dalum II die Tabellenführung in der 2. Kreisklasse und reist nun mit viel Rückenwind zum nächsten Spitzenspiel am Freitagabend um 19:30 Uhr beim SV DJK Tinnen.