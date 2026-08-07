SV Dalum II erkämpft Punkt gegen Schwefingen II

Im Heimspiel gegen die favorisierte Zweitvertretung der SF Schwefingen sicherte sich der SV Dalum II nach einer leidenschaftlichen Vorstellung ein verdientermaßen ausgeglichenes 1:1-Unentschieden.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich von Beginn an eine offene und muntere Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. Der SVD verkaufte sich gegen den Favoriten teuer, hielt taktisch wie kämpferisch hervorragend dagegen und gestaltete die ersten 45 Minuten komplett ausgeglichen.
Direkt nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Mannschaft schließlich: In der 47. Minute war es Franz Kölker, der den Ball im Netz unterbrachte und Dalum mit 1:0 in Führung schoss – ein Auftritt, der einer echten Bewerbung auf einen Stammplatz in der 2. Herren glich. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn nur wenig später schlug Schwefingen zurück. Ein verdeckter Distanzschuss, bei dem Keeper Lennart Wefers die Sicht komplett versperrt war, schlug zum 1:1-Ausgleich ein.
In der Folge wurden die Gäste zwar etwas stärker, doch der SV Dalum hielt in einer Formation, die so noch nie zusammengespielt hatte, extrem stark dagegen. Die Schlussphase wurde schließlich an Dramatik kaum noch übertroffen: Lennart Wefers verhinderte mit einem spektakulären, wenn auch schmerzhaften Rettungsakt den Rückstand, indem er einen hart geschossenen Ball mit dem Gesicht abwehrte. Die Brille überlebte den Einschlag zwar nicht, aber der Ball blieb draußen.
In einem von vielen Gelben Karten geprägten Finish verteidigten die Schwarz-Gelben diszipliniert. Selbst eine Gelb-Rote Karte gegen Janis Kenning in den letzten Minuten warf den SVD nicht mehr aus der Bahn. Am Ende belohnt sich das Team für einen aufopferungsvollen Kampf mit einem hochverdienten Punktgewinn.
Das nächste Spiel steht bereits am Freitag, den 14.08., an: Dann gastiert der SVD II auswärts beim VfL Emslage 2.