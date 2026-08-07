SV Dalum II erkämpft Punkt gegen Schwefingen II

In der ersten Halbzeit entwickelte sich von Beginn an eine offene und muntere Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. Der SVD verkaufte sich gegen den Favoriten teuer, hielt taktisch wie kämpferisch hervorragend dagegen und gestaltete die ersten 45 Minuten komplett ausgeglichen.

Direkt nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Mannschaft schließlich: In der 47. Minute war es Franz Kölker, der den Ball im Netz unterbrachte und Dalum mit 1:0 in Führung schoss – ein Auftritt, der einer echten Bewerbung auf einen Stammplatz in der 2. Herren glich. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn nur wenig später schlug Schwefingen zurück. Ein verdeckter Distanzschuss, bei dem Keeper Lennart Wefers die Sicht komplett versperrt war, schlug zum 1:1-Ausgleich ein.