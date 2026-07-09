SV Dalum holt Torjäger Fabian Alferink zurück

– Foto: SV Dalum

Der SV Dalum hat auf seiner 100-Jahr-Feier den nächsten Rückkehrer für die Saison 2026/27 vorgestellt. Fabian "Alf" Alferink kehrt nach einem Jahr beim ASV Altenlingen zurück und soll die Offensive der Schwarz-Gelben verstärken.

Mit Fabian Alferink begrüßt der SV Dalum einen bekannten Spieler wieder in den eigenen Reihen. Nach einer Saison beim ASV Altenlingen trägt der Offensivspieler künftig wieder das Trikot des SV Dalum. Die Rückkehr wurde am Wochenende im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum bekannt gegeben.

In der vergangenen Bezirksliga-Saison machte Alferink mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam. Als Edeljoker erzielte er zehn Treffer und bewies damit seine Abschlussstärke. Beim SV Dalum setzt man darauf, dass der Rückkehrer diese Qualitäten künftig auch in Schwarz-Gelb einbringt. Zudem sieht der Verein bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und erhofft sich zusätzliche Impulse für das Offensivspiel.

Vier Neue für Salzbergen: Alemannia setzt auf bekannte Gesichter

Der SV Alemannia Salzbergen geht mit vier Neuzugängen in die Saison 2026/27. Neben einem Rückkehrer rücken Spieler aus den eigenen Reihen in den Kader der ersten Mannschaft auf. Das Ziel bleibt dabei unverändert.rt.

Verstärkung aus den eigenen Reihen

Der SV Alemannia Salzbergen hat seinen Kader für die Saison 2026/27 um vier Spieler erweitert. Mit Tim Kopel kehrt ein bekanntes Gesicht vom SV Bad Bentheim zurück. Zudem stoßen Felix Weitzel aus der zweiten Mannschaft, Finn Ricken aus der eigenen U19 sowie Dominik Nitsche aus der dritten Mannschaft zur ersten Mannschaft.

Darüber hinaus soll auch Timo Bültmann aus der eigenen U19 Schritt für Schritt an das Team herangeführt und nach und nach integriert werden.

Klassenerhalt bleibt das oberste Ziel

Sportlicher Leiter Thomas Schulten sieht den Kader durch die Neuzugänge gut aufgestellt. Nach seiner Einschätzung werden damit nicht nur die Abgänge kompensiert, sondern auch interessante Profile hinzugewonnen, die bislang teilweise fehlten.

Trotz der personellen Verstärkungen bleibt die Zielsetzung beim SVA unverändert. Für die Alemannia hat der Klassenerhalt auch in der Saison 2026/27 höchste Priorität. Mit einem schlagkräftigen Kader wollen die Salzbergener dieses Vorhaben realistisch angehen.