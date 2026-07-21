SV Dalum holt erstmals den VGH Fairness-Cup

Der SV Dalum hat sich erstmals den VGH Fairness-Cup des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gesichert. Der Kreisligameister aus dem NFV-Kreis Emsland fing den lange führenden TuS Schwarz-Weiß Enzen in der Rückrunde noch ab und beendete die Saison 2025/26 als fairste Mannschaft Niedersachsens.
Grundlage für den Erfolg war eine außergewöhnlich disziplinierte Spielzeit. In 26 Meisterschaftsspielen sammelte das Team von Trainer Thomas Hessel lediglich 13 Gelbe Karten und kam damit auf einen Quotienten von 0,5. Zur Winterpause hatte Dalum noch knapp hinter Enzen gelegen, ehe in der zweiten Saisonhälfte lediglich vier weitere Verwarnungen hinzukamen und der Platztausch an der Spitze perfekt wurde.
„Wir haben mit Beginn der Rückserie die Wertung und insbesondere das Abschneiden von Enzen verfolgt, weil wir gesehen haben, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Als Spitzenreiter in unserer Staffel war es für uns deutlich einfacher, auch mal auf ein Foulspiel zu verzichten und so eine unnötige Karte zu vermeiden. Dafür haben wir die Mannschaft schon immer wieder sensibilisiert“, erklärt Hessel.
Für den 46-Jährigen ist der Erfolg gleich doppelt besonders. Nach seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein im vergangenen Sommer führte er den SV Dalum ungeschlagen zur Meisterschaft und damit zurück in die Emslandliga. Im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen des Vereins kommt nun auch der Gewinn der landesweiten Fairnesswertung hinzu.
„Dass wir den VGH Fairness-Cup gewinnen konnten, ist auch ein positives Zeichen für den Verein. Es ist wichtig, dass man auf dem Fußballplatz vernünftig miteinander umgeht und Verletzungen nicht einfach billigend in Kauf nimmt, weil man überhart in den Zweikampf geht. Das ist für mich als Trainer enorm wichtig“, sagt Hessel. „Seit dem Winter hatten wir neben dem Aufstieg auch den Gewinn der Fair-Play-Wertung als Ziel. Für mich ist es eine große Wertschätzung, dass man fair spielen und damit auch erfolgreich sein kann. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft.“
Der TuS Schwarz-Weiß Enzen musste sich nach einer nahezu perfekten Hinrunde am Ende mit Rang zwei begnügen. Nach zehn Gelben Karten vor der Winterpause kamen in der Rückserie weitere 14 Verwarnungen hinzu, wodurch Dalum noch vorbeizog.
Den dritten Platz sicherte sich der FC Weser aus dem NFV-Kreis Northeim-Einbeck. Der Kreisligist machte den größten Sprung im Klassement und verbesserte sich von Rang 18 zur Halbzeit auf einen Podestplatz.
Unter den besten zehn Mannschaften finden sich mit dem TSV Elstorf (Platz sieben) und dem HSV Hankensbüttel (Platz zehn) zwei weitere Bezirksligisten. Als fairstes Profiteam Niedersachsens wird der Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück geführt, der im Gesamtranking auf Platz 256 landet.
Insgesamt flossen die Daten von 933 Vereinen aus Niedersachsen in die Wertung ein. Zwischen Bundesliga und Kreisliga wurden in der abgelaufenen Saison 59.033 Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten registriert.
Am anderen Ende der Fairness-Tabelle stehen mit der SG Rot-Weiß Emden/Kickers Emden II U23 und dem SV Concordia Suurhusen zwei Mannschaften aus dem NFV-Kreis Ostfriesland. Dadurch fällt Ostfriesland im Kreisvergleich erstmals auf den letzten Platz unter allen 31 NFV-Kreisen zurück und löst den Kreis Celle als Schlusslicht ab.
An der Spitze des Kreisrankings behauptet sich erneut der NFV-Kreis Emsland vor Grafschaft Bentheim und Northeim-Einbeck. Im Bezirksvergleich führt Weser-Ems vor Lüneburg, Braunschweig und der Region Hannover.
Die beiden Vorjahressieger konnten ihren Erfolg dagegen nicht wiederholen. Der SV Marhorst belegte Rang 64, während der TSV Lenne als Bezirksligaaufsteiger auf Platz 264 zurückfiel.