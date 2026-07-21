SV Dalum holt erstmals den VGH Fairness-Cup Kreisligameister aus dem Emsland verdrängt Schwarz-Weiß Enzen noch von der Spitze – Ostfriesland bildet das Schlusslicht im Kreisvergleich von red · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: NFV

Der SV Dalum hat sich erstmals den VGH Fairness-Cup des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gesichert. Der Kreisligameister aus dem NFV-Kreis Emsland fing den lange führenden TuS Schwarz-Weiß Enzen in der Rückrunde noch ab und beendete die Saison 2025/26 als fairste Mannschaft Niedersachsens.

Grundlage für den Erfolg war eine außergewöhnlich disziplinierte Spielzeit. In 26 Meisterschaftsspielen sammelte das Team von Trainer Thomas Hessel lediglich 13 Gelbe Karten und kam damit auf einen Quotienten von 0,5. Zur Winterpause hatte Dalum noch knapp hinter Enzen gelegen, ehe in der zweiten Saisonhälfte lediglich vier weitere Verwarnungen hinzukamen und der Platztausch an der Spitze perfekt wurde. „Wir haben mit Beginn der Rückserie die Wertung und insbesondere das Abschneiden von Enzen verfolgt, weil wir gesehen haben, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Als Spitzenreiter in unserer Staffel war es für uns deutlich einfacher, auch mal auf ein Foulspiel zu verzichten und so eine unnötige Karte zu vermeiden. Dafür haben wir die Mannschaft schon immer wieder sensibilisiert“, erklärt Hessel.

Für den 46-Jährigen ist der Erfolg gleich doppelt besonders. Nach seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein im vergangenen Sommer führte er den SV Dalum ungeschlagen zur Meisterschaft und damit zurück in die Emslandliga. Im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen des Vereins kommt nun auch der Gewinn der landesweiten Fairnesswertung hinzu. „Dass wir den VGH Fairness-Cup gewinnen konnten, ist auch ein positives Zeichen für den Verein. Es ist wichtig, dass man auf dem Fußballplatz vernünftig miteinander umgeht und Verletzungen nicht einfach billigend in Kauf nimmt, weil man überhart in den Zweikampf geht. Das ist für mich als Trainer enorm wichtig“, sagt Hessel. „Seit dem Winter hatten wir neben dem Aufstieg auch den Gewinn der Fair-Play-Wertung als Ziel. Für mich ist es eine große Wertschätzung, dass man fair spielen und damit auch erfolgreich sein kann. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft.“