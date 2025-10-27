SV Dallgow trumpft mit 4:0 auf, SpG Drebkau/Kausche gewinnt wildes 8:4

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 1:3
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging die SpG durch Sean Flood (36.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm Ketzin/Falkenrehde das Kommando: Leon Hipp (63., 70.) drehte mit einem Doppelpack das Spiel. In der Nachspielzeit setzte Christopher Fuchs (90.+6) mit dem 1:3 den Schlusspunkt.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – SV Germania 90 Berge 1:1
Vor 58 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel. Sebastian Lange (17., Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, doch Leon Lösch (33.) glich wenig später aus. Beide Teams suchten auch danach den Weg nach vorne, fanden aber keine entscheidende Lücke mehr.
SV Dallgow 47 – RSV Eintracht 1949 II 4:0
Die 110 Zuschauer sahen eine starke Vorstellung des SV Dallgow. Florian Thamm (16.) eröffnete den Torreigen und verwandelte kurz darauf (32., Foulelfmeter) seinen zweiten Treffer. Dazwischen traf Bennet Kluge (19.) zum 2:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Tim Hamann (78.) mit dem vierten Tor für klare Verhältnisse.
SV Kloster Lehnin – Bredower SV 47 1:3
Ein Blitzstart brachte den Gästen früh die Führung: Julian Meyer (1., Foulelfmeter) traf vom Punkt, Steven Geister (11.) legte nach. Paul Anton Montag (73.) brachte Lehnin wieder heran, doch in der Schlussminute machte Florian Vogler (90.) alles klar.
SV Ziesar 31 – FSV Babelsberg 74 II 1:1
Ziesar wartete bis zur Schlussphase auf den Durchbruch: Florian Janka (80.) brachte die Gastgeber in Führung. Doch der Jubel währte nicht lange – acht Minuten später fiel der Ausgleich (88.), sodass sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen mussten.
SG Blau-Weiß Pessin – SG Eintracht Friesack 2:0
Ein frühes Tor brachte Ruhe ins Spiel der Gastgeber. Moritz Klimanski (4.) traf zur Führung, und Paul Huhnke (43.) legte kurz vor der Pause nach. Friesack kam im zweiten Durchgang zwar auf, blieb aber ohne Treffer. Pessin verteidigte konzentriert bis zum Abpfiff.
Fortuna Babelsberg II – SG Geltow 2:4
Fortuna legte stark los: Georg Müller (24.) und Dennis Weber (30.) stellten schnell auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte Geltow die Partie innerhalb von 40 Minuten. Pascal Kania (50.) und Bennett Runge (55., Foulelfmeter) glichen aus. Nach der Gelb-Roten Karte für Müller (69.) nutzte Geltow die Überzahl – Hannes Weiser (72.) und Felix Ay (90.) sorgten für den Auswärtssieg.
SG Michendorf II – BSG Stahl Brandenburg II 3:1
Michendorf begann konzentriert und ging durch Mateo Herrmann (9.) in Führung. Nach dem Ausgleich von Leonard Koppe (66.) reagierte das Heimteam sofort: Jacob Woiwode (69.) traf zum 2:1, ehe Herrmann (89.) mit seinem zweiten Tor den 3:1-Endstand herstellte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________