SV Dallgow trumpft mit 4:0 auf, SpG Drebkau/Kausche gewinnt wildes 8:4

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 1:3 Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging die SpG durch Sean Flood (36.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm Ketzin/Falkenrehde das Kommando: Leon Hipp (63., 70.) drehte mit einem Doppelpack das Spiel. In der Nachspielzeit setzte Christopher Fuchs (90.+6) mit dem 1:3 den Schlusspunkt.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – SV Germania 90 Berge 1:1 Vor 58 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel. Sebastian Lange (17., Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, doch Leon Lösch (33.) glich wenig später aus. Beide Teams suchten auch danach den Weg nach vorne, fanden aber keine entscheidende Lücke mehr.

SV Dallgow 47 – RSV Eintracht 1949 II 4:0

Die 110 Zuschauer sahen eine starke Vorstellung des SV Dallgow. Florian Thamm (16.) eröffnete den Torreigen und verwandelte kurz darauf (32., Foulelfmeter) seinen zweiten Treffer. Dazwischen traf Bennet Kluge (19.) zum 2:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Tim Hamann (78.) mit dem vierten Tor für klare Verhältnisse.

SV Kloster Lehnin – Bredower SV 47 1:3

Ein Blitzstart brachte den Gästen früh die Führung: Julian Meyer (1., Foulelfmeter) traf vom Punkt, Steven Geister (11.) legte nach. Paul Anton Montag (73.) brachte Lehnin wieder heran, doch in der Schlussminute machte Florian Vogler (90.) alles klar.

SV Ziesar 31 – FSV Babelsberg 74 II 1:1

Ziesar wartete bis zur Schlussphase auf den Durchbruch: Florian Janka (80.) brachte die Gastgeber in Führung. Doch der Jubel währte nicht lange – acht Minuten später fiel der Ausgleich (88.), sodass sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen mussten.

SG Blau-Weiß Pessin – SG Eintracht Friesack 2:0

Ein frühes Tor brachte Ruhe ins Spiel der Gastgeber. Moritz Klimanski (4.) traf zur Führung, und Paul Huhnke (43.) legte kurz vor der Pause nach. Friesack kam im zweiten Durchgang zwar auf, blieb aber ohne Treffer. Pessin verteidigte konzentriert bis zum Abpfiff.

Fortuna Babelsberg II – SG Geltow 2:4

Fortuna legte stark los: Georg Müller (24.) und Dennis Weber (30.) stellten schnell auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte Geltow die Partie innerhalb von 40 Minuten. Pascal Kania (50.) und Bennett Runge (55., Foulelfmeter) glichen aus. Nach der Gelb-Roten Karte für Müller (69.) nutzte Geltow die Überzahl – Hannes Weiser (72.) und Felix Ay (90.) sorgten für den Auswärtssieg.

SG Michendorf II – BSG Stahl Brandenburg II 3:1

Michendorf begann konzentriert und ging durch Mateo Herrmann (9.) in Führung. Nach dem Ausgleich von Leonard Koppe (66.) reagierte das Heimteam sofort: Jacob Woiwode (69.) traf zum 2:1, ehe Herrmann (89.) mit seinem zweiten Tor den 3:1-Endstand herstellte.

Kreisoberliga Niederlausitz

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SV Borussia 09 Welzow 5:2

Ein torreiches Spiel, in dem Viktoria Cottbus von Beginn an die Richtung vorgab. Lars Marten Arlt (20.) und Niklas Kiesow (29.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Kevin Karow (45.) kurz vor der Pause das 3:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Elias Rothe (47., Foulelfmeter), doch Patrick Matthieu (73.) stellte den alten Abstand wieder her. Carlo Ramon Knothe (75.) traf für Welzow, bevor Maximilian Melcher (90.) den Endstand markierte. SpG Drebkau/Kausche – BSV Chemie Tschernitz 8:4

Ein wahres Torfestival vor 39 Zuschauern: Bereits nach sechs Minuten führte Drebkau/Kausche durch zwei Treffer von Manuel Rehn (5., 6.) mit 2:0. Rene Mettke (9.) verkürzte kurzzeitig, doch die Gastgeber antworteten mit Toren von Lukas Kilisch (12.), Stephan Faber (15.) und Chris Portmann (18.). Nach einem Eigentor von Marcel Kujath (21.) stand es 5:2, bevor Rehn (29.) und Faber (45.) zur Pause auf 7:2 stellten. Nach dem Seitenwechsel kam Tschernitz durch Colin Paulitz (56.) und erneut Mettke (66.) heran, doch Portmann (86.) setzte den Schlusspunkt. Pech für Mettke: Sein Foulelfmeter (82.) wurde von Keeper Andy Branig pariert. SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – 1. FC Guben II 2:2

Beide Teams lieferten sich ein enges Duell. Francisco De Oliveria Silva (5.) brachte Guben in Führung, Phillip Schlodder (13.) glich für die Gastgeber aus. Nach der Pause traf Laslo Schneider (51.) zum 1:2, doch in der Schlussminute verwandelte Björn Schneller (90., Foulelfmeter) den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. SV Eiche Branitz – SV Wacker 09 Ströbitz II 3:1

Branitz entschied das Spiel mit einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit. Lennart Seidler (43.) traf kurz vor der Pause und legte nach Wiederbeginn (72.) nach. Nur zwei Minuten später erhöhte Marcel Leutert (74.) auf 3:0. Ströbitz kam durch Mykola Ubyraiev (78.) noch zum Anschlusstreffer, mehr ließ Eiche aber nicht zu. VfB Cottbus 97 – SG Blau-Weiß Schorbus 3:2

Ein packendes Spiel mit vielen Wendungen. Max Nixdorf (8.) und Ibrahim Almarande (37.) brachten Cottbus in Front, doch Marcel Kuba (39.) verkürzte noch vor der Pause. Oliver Weber (81., Foulelfmeter) sorgte für das 3:1, ehe Christian Tischer (90.) in der Schlussminute für Spannung sorgte. Der VfB brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. SpG Briesen/Dissen – SpG Kahren/Laubsdorf 2:0

Die Zuschauer sahen eine geschlossene Mannschaftsleistung der Gastgeber. Tony Pilny (41.) traf kurz vor der Pause, und Christian Rinza (78.) sorgte im zweiten Durchgang für das 2:0. Kahren/Laubsdorf kam kaum zu klaren Chancen. SV Fichte Kunersdorf – LSV Neustadt/Spree 0:4

Neustadt zeigte eine konzentrierte Vorstellung und setzte sich klar durch. Lukasz Machinka (22.) erzielte das 0:1, ein Eigentor von Gido Musäus (54.) brachte das zweite Tor. Gracjan Arkuszewski (75., 80.) erhöhte mit einem Doppelschlag auf 0:4 und entschied das Spiel endgültig. SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – FSV Spremberg 1895 5:2

Ein intensives Spiel mit vielen Treffern: Richard Wickord (19.) brachte Spremberg in Führung, doch Eric Kube (31.) glich aus. Nach dem 1:2 durch Ansgar Urban (54.) drehte die SpG die Partie – Lucas Tzschernick (61.) und Stephan Klengel (67., 74.) sorgten für die Wende. Tobias Wolf (90.) setzte mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt.

