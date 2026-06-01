 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

SV Dallgow siegt klar, 3:3 beim RSV, 5:4-Wahnsinn in Guben

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Kilisch

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Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SV Germania 90 Berge 3:3
Die 223 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit sechs Treffern bereits vor der Pause. Sebastian Krüger brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung. Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Stefan Rackwitz. Sebastian Krüger stellte in der 31. Minute die Führung für den SV Germania 90 Berge wieder her, doch Filip Ahlers glich in der 35. Minute erneut aus. Leon Raue traf in der 37. Minute zum 3:2 für die Gäste, ehe Dmytro Chornenkyi in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 3:3-Endstand erzielte.

SV Dallgow 47 – Werderaner FC Viktoria 1920 II 4:0
Der SV Dallgow 47 feierte vor 140 Zuschauern einen souveränen Heimsieg. Florian Thamm brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Mateusz Krystek in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte. Bennet Kluge sorgte in der 77. Minute für die Vorentscheidung, bevor Ravn Gützkow in der 86. Minute den 4:0-Endstand herstellte.

SV Kloster Lehnin – SV Ziesar 31 0:3
Der SV Ziesar 31 erwischte einen Traumstart. Christian Burstyn traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Florian Janka in der 86. Minute auf 2:0 erhöhte. Rene Schmidt setzte in der ersten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0-Auswärtssieg.

Fortuna Babelsberg II – FSV Babelsberg 74 II 1:0
Im Babelsberger Duell entschied ein Treffer kurz vor der Pause die Partie. Chris Möller erzielte in der 39. Minute das Tor des Tages und sicherte Fortuna Babelsberg II vor 102 Zuschauern einen knappen Heimerfolg.

SG Geltow – Bredower SV 47 1:3
Der Bredower SV 47 nahm vor 87 Zuschauern die drei Punkte mit nach Hause. Emran Ramadani brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung und erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Lorenz Frankenstein verkürzte in der 62. Minute für die SG Geltow. Die große Chance zum Ausgleich vergab Richard Schreiber, der in der 83. Minute einen Elfmeter verschoss. Jerome Schneider machte in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:1 alles klar.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – BSG Stahl Brandenburg II 1:3
Die Gastgeber gingen vor 100 Zuschauern früh in Führung. Leon Hipp traf bereits in der 5. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drehte die BSG Stahl Brandenburg II jedoch die Partie. Nabil Daoud erzielte in der 60. Minute den Ausgleich, Adrian Lack brachte die Gäste drei Minuten später in Führung. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte Nabil Daoud in der 76. Minute den 3:1-Endstand her.

SG Michendorf II – SG Blau-Weiß Pessin 1:2
Die SG Blau-Weiß Pessin sicherte sich einen knappen Auswärtssieg. Die Gäste gingen in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Kevin Oellermann erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Paul-Julius Rössel gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit zwar noch der Anschlusstreffer für die SG Michendorf II, für einen Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Eintracht Friesack 2:1
Die Partie begann mit einer frühen Führung der Gäste durch Robin Hink in der 6. Minute. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Maximilian Krüger glich in der 13. Minute aus. Maurice Koller drehte die Begegnung nur fünf Minuten später mit seinem Treffer in der 18. Minute. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, sodass die SpG Groß Glienicke/Seeburg vor 37 Zuschauern einen 2:1-Heimsieg feiern durfte.

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Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SpG Briesen/Dissen 5:4

Die Zuschauer in Guben sahen ein torreiches Spektakel mit insgesamt neun Treffern. Bereits in der 4. Minute brachte Christian Rinza die Gäste in Führung, doch Noah Pascal Schulze glich nur eine Minute später für den 1. FC Guben II aus. Christian Rinza stellte in der 12. Minute die Führung der SpG Briesen/Dissen erneut her, ehe Nico Laugks in der 17. Minute zum 2:2 traf. In einer wilden ersten Halbzeit brachte Dennis Diehl die Gastgeber in der 22. Minute erstmals in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Leon Mehlisch in der 43. Minute den 3:3-Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel sorgte Max Jente in der 72. Minute für das 4:3. Dennis Diehl erhöhte in der 81. Minute auf 5:3. Spannung kam noch einmal auf, als Tom Bockner in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 5:4-Endstand traf. Der Sieg der Gastgeber geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SV Fichte Kunersdorf 3:2

Der SV Wacker 09 Ströbitz II setzte sich in einer umkämpften Partie mit 3:2 gegen den SV Fichte Kunersdorf durch. Mohammed Amin Alfandi brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Elia Dabow gelang in der 37. Minute der Ausgleich für die Gäste. Lange blieb die Begegnung offen, ehe Gustave Djene Nseke in der 70. Minute das 2:1 erzielte. Derselbe Spieler erhöhte acht Minuten später auf 3:1 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Tobias Graske verkürzte in der 86. Minute noch einmal auf 3:2. In derselben Minute sah Alexander Julle vom SV Wacker 09 Ströbitz II die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl retteten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

VfB Cottbus 97 – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 4:3

Der VfB Cottbus 97 gewann ein spannendes Derby mit 4:3. Björn Schneller brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung. Maurice-Andre Stein glich in der 24. Minute aus. In der 30. Minute vergab Florian Grützner die Chance zur erneuten Führung, als er mit einem Foulelfmeter an VfB-Torhüter Nico Kruse scheiterte. Lars Hanuschka traf in der 34. Minute dennoch zum 2:1 für die Spielgemeinschaft. Nach der Pause drehte Ibrahim Almarande die Begegnung mit Treffern in der 56. und 68. Minute zugunsten des VfB Cottbus 97. Ein Eigentor von Niklas Nevermann in der 80. Minute bedeutete das 4:2. Nur eine Minute später verkürzte Florian Grützner auf 4:3. Die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung anschließend ins Ziel.

BSV Chemie Tschernitz – LSV Neustadt/Spree 0:3

Der LSV Neustadt/Spree entschied die Partie beim BSV Chemie Tschernitz klar für sich. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Luca-Simon Dönnicke in der 49. Minute für die Führung der Gäste. Gracjan Arkuszewski erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel sieben Minuten später durch ein Eigentor von Ole Schmidke zum 3:0-Endstand.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 1:0

Eine ausgeglichene Begegnung entschied der FSV Viktoria 1897 Cottbus knapp für sich. Vor 80 Zuschauern fiel der einzige Treffer der Partie unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Patrick Matthieu erzielte in der 45. Minute das Tor des Tages und sicherte seiner Mannschaft damit den Heimsieg.

SV Borussia 09 Welzow – SV Eiche Branitz 1:3

Der SV Eiche Branitz nahm die drei Punkte aus Welzow mit. Nach einer torlosen ersten Stunde brachte Marcel Basto die Gäste in der 60. Minute in Führung. Sebastian Lindow erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. Tom Hoffmann verkürzte in der 81. Minute für den SV Borussia 09 Welzow und sorgte noch einmal für Hoffnung. Diese beendete Marcel Leutert mit seinem Treffer in der 88. Minute zum 3:1-Endstand.

FSV Spremberg 1895 – SpG Kahren/Laubsdorf 2:0

Lange Zeit hielt die SpG Kahren/Laubsdorf die Partie offen, ehe der FSV Spremberg 1895 in der Schlussphase zuschlug. Jonas Laucke erzielte in der 67. Minute die Führung für die Gastgeber. Kurz vor Schluss machte Tom Bugk in der 88. Minute alles klar und stellte den 2:0-Endstand her.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Drebkau/Kausche 0:5

Vor 140 Zuschauern feierte die SpG Drebkau/Kausche einen deutlichen Auswärtssieg. Chris Portmann brachte seine Mannschaft bereits in der 13. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Dimitrios Manafas auf 2:0. Lange blieb es bei diesem Ergebnis, ehe Chris Portmann in der 77. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Leon Mattke legte in der 83. Minute das 4:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Jerry-Lu Kunisch in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. Die Gäste dominierten die Begegnung und feierten einen Erfolg.

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