SV Dallgow siegt klar, 3:3 beim RSV, 5:4-Wahnsinn in Guben

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
RSV Eintracht 1949 II – SV Germania 90 Berge 3:3
Die 223 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit sechs Treffern bereits vor der Pause. Sebastian Krüger brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung. Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Stefan Rackwitz. Sebastian Krüger stellte in der 31. Minute die Führung für den SV Germania 90 Berge wieder her, doch Filip Ahlers glich in der 35. Minute erneut aus. Leon Raue traf in der 37. Minute zum 3:2 für die Gäste, ehe Dmytro Chornenkyi in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 3:3-Endstand erzielte.
SV Dallgow 47 – Werderaner FC Viktoria 1920 II 4:0
Der SV Dallgow 47 feierte vor 140 Zuschauern einen souveränen Heimsieg. Florian Thamm brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Mateusz Krystek in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte. Bennet Kluge sorgte in der 77. Minute für die Vorentscheidung, bevor Ravn Gützkow in der 86. Minute den 4:0-Endstand herstellte.
SV Kloster Lehnin – SV Ziesar 31 0:3
Der SV Ziesar 31 erwischte einen Traumstart. Christian Burstyn traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Florian Janka in der 86. Minute auf 2:0 erhöhte. Rene Schmidt setzte in der ersten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0-Auswärtssieg.
Fortuna Babelsberg II – FSV Babelsberg 74 II 1:0
Im Babelsberger Duell entschied ein Treffer kurz vor der Pause die Partie. Chris Möller erzielte in der 39. Minute das Tor des Tages und sicherte Fortuna Babelsberg II vor 102 Zuschauern einen knappen Heimerfolg.
SG Geltow – Bredower SV 47 1:3
Der Bredower SV 47 nahm vor 87 Zuschauern die drei Punkte mit nach Hause. Emran Ramadani brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung und erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Lorenz Frankenstein verkürzte in der 62. Minute für die SG Geltow. Die große Chance zum Ausgleich vergab Richard Schreiber, der in der 83. Minute einen Elfmeter verschoss. Jerome Schneider machte in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:1 alles klar.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – BSG Stahl Brandenburg II 1:3
Die Gastgeber gingen vor 100 Zuschauern früh in Führung. Leon Hipp traf bereits in der 5. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drehte die BSG Stahl Brandenburg II jedoch die Partie. Nabil Daoud erzielte in der 60. Minute den Ausgleich, Adrian Lack brachte die Gäste drei Minuten später in Führung. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte Nabil Daoud in der 76. Minute den 3:1-Endstand her.
SG Michendorf II – SG Blau-Weiß Pessin 1:2
Die SG Blau-Weiß Pessin sicherte sich einen knappen Auswärtssieg. Die Gäste gingen in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Kevin Oellermann erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Paul-Julius Rössel gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit zwar noch der Anschlusstreffer für die SG Michendorf II, für einen Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Eintracht Friesack 2:1
Die Partie begann mit einer frühen Führung der Gäste durch Robin Hink in der 6. Minute. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Maximilian Krüger glich in der 13. Minute aus. Maurice Koller drehte die Begegnung nur fünf Minuten später mit seinem Treffer in der 18. Minute. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, sodass die SpG Groß Glienicke/Seeburg vor 37 Zuschauern einen 2:1-Heimsieg feiern durfte.
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