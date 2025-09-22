 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
SV Dallgow nicht zu stoppen, vier Platzverweise in Guben

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

Werderaner FC Viktoria 1920 II – BSG Stahl Brandenburg II 4:2
Vor 82 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell. Paul Kämmerer brachte Stahl Brandenburg II in der 12. Minute in Führung, doch die Gastgeber antworteten prompt: Philipp Böhm glich in der 19. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Lucas De Matos-Fischer die Partie. Ein Eigentor von Tim Müller (55.) stellte auf 3:1 für Werder. Zwar verkürzte erneut Paul Kämmerer per Foulelfmeter (61.), doch Finn Ullmann machte mit dem 4:2 in der 77. Minute alles klar.

SG Blau-Weiß Pessin – RSV Eintracht 1949 II 0:3
Die Gäste aus Stahnsdorf ließen nichts anbrennen. Johan Zahlmann eröffnete in der 31. Minute, ehe Noah von Oy (79.) und Corvin Michalak (85.) in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten. Ein souveräner Auswärtssieg für den RSV Eintracht II.

SV Dallgow 47 – SpG Groß Glienicke/Seeburg 5:0
Ein überragender Florian Thamm führte Dallgow zum deutlichen Heimerfolg. Schon in der 7. Minute traf er zur Führung, ehe Tim Hamann (32.) erhöhte. Noch vor der Pause stellte Thamm mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (44.), direkt nach dem Seitenwechsel folgte sein dritter Streich (47.). Orrey-Dean Kennedy setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 5:0.

SV Kloster Lehnin – SG Geltow 1:5
Die Gäste erwischten einen Traumstart: Laszlo Kovacs traf doppelt in der 5. und 16. Minute. Zwar verkürzte Clemens Lindenberg für Kloster Lehnin (18.), doch Julius Langheinrich stellte den alten Abstand wieder her (35.). Nach der Pause sorgte Bennett Runge per Foulelfmeter (59.) für die Vorentscheidung, ehe Finn Krompos in der 90. Minute den 1:5-Endstand herstellte.

SV Ziesar 31 – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 4:0
Vor 105 Zuschauern brillierte Sebastian Stephan mit einem Hattrick. Zunächst brachte Leon Gobel Ziesar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+3). Nach dem Seitenwechsel legte Stephan nach: In der 54., 82. und 86. Minute traf er dreimal und entschied die Partie im Alleingang. Devin Krenzlin sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte für die Gäste.

SG Eintracht Friesack – Bredower SV 47 1:1
Die Hausherren starteten gut und gingen durch Robin Hink in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste fanden schnell die Antwort: Florian Richter glich bereits in der 32. Minute aus. Trotz weiterer Chancen blieb es vor 90 Zuschauern beim gerechten Remis.

FSV Babelsberg 74 II – SV Germania 90 Berge 2:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Andy Horn brachte Germania Berge in der 47. Minute in Führung, Stefan Rackwitz legte in der 63. Minute nach. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück: Aaron Hagen Dix traf doppelt (61. und 86.) und rettete Babelsberg II das Unentschieden.

SG Michendorf II – Fortuna Babelsberg II 0:1
Eine umkämpfte Partie wurde durch ein spätes Tor entschieden. Fabian Rittmüller erzielte in der 71. Minute den einzigen Treffer und bescherte Fortuna Babelsberg II den Auswärtssieg.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SV Wacker 09 Ströbitz II 2:2
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein hitziges Duell mit zahlreichen Karten. Dean-Lennox Krück brachte Guben in der 33. Minute in Führung. Spät drehte Ströbitz das Spiel: Mohamad Dreiee traf in der 80. Minute, Max Grasme zwei Minuten später zur 2:1-Führung. Doch Guben schlug zurück – Nico Hetzel verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Die Partie endete mit vier Platzverweisen: Pascal Neumann (67.) sah Gelb-Rot, ebenso Konrad Hornisch (90.) und Mohamad Dreiee (96.) für Ströbitz. Zudem wurde Alexander Julle in der 95. Minute mit Rot vom Platz gestellt.

SV Borussia 09 Welzow – SpG Drebkau/Kausche 2:3
Die Gäste legten stark los: Manuel Rehn traf in der 14. Minute, Stephan Faber erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Doch Welzow kämpfte sich zurück – Phillipp Meyer (38.) und Felix Boslau (63.) sorgten für den Ausgleich. Am Ende war es erneut Manuel Rehn, der in der 71. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3 für Drebkau/Kausche setzte.

BSV Chemie Tschernitz – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:2
Ein abwechslungsreiches Remis: Rene Mettke brachte Tschernitz früh in der 7. Minute in Führung. Niklas Kiesow glich für Cottbus in der 26. Minute aus. David Dörry sorgte in der 56. Minute wieder für die Führung der Gastgeber, doch nur vier Minuten später stellte Maximilian Melcher das 2:2 her.

LSV Neustadt/Spree – VfB Cottbus 97 9:0
Ein echtes Torfestival vor 68 Zuschauern. Gracjan Arkuszewski traf doppelt (14., 21.), ehe Lennox Jay Schurmann in derselben Minute (21.) das 3:0 markierte. Lukasz Machinka (39.) und Tim Reichl (55.) erhöhten weiter. Danach legten Ronny Kreher (68.), Schurmann mit einem Doppelpack (75., 76.) und erneut Kreher (90.) nach. Ein 9:0, das keine Fragen offenließ.

FSV Spremberg 1895 – SG Blau-Weiß Schorbus 3:2
Ansgar Urban stellte früh in der 5. Minute die Weichen auf Sieg. Richard Wickord erhöhte in der 29. Minute, ehe Nico Fechner (39.) und Paul Kobus (65.) für Schorbus ausglichen. Doch in der 90. Minute übernahm Wickord Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg. Maik Richter sah für die Gäste bereits in der 27. Minute die Rote Karte.

SV Eiche Branitz – SpG Kahren/Laubsdorf 3:2
Die 143 Zuschauer sahen eine packende Partie. Marcel Leutert brachte Branitz in der 18. Minute in Führung, Lennart Seidler erhöhte in der 52. Minute. Nico Scheibner (57.) verkürzte, ehe Rudi Moldenhauer in der 65. Minute auf 3:1 stellte. In der Nachspielzeit brachte Felix Kroll die Gäste noch einmal heran (90.), doch der Sieg blieb bei Branitz.

SpG Briesen/Dissen – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 5:3
Ein wahres Torfeuerwerk bot dieses Duell. Magnus Pulm eröffnete in der 10. Minute per Foulelfmeter. Doch Briesen drehte die Partie: Nico Wellschmidt (21.) und Christian Rinza (36., 57., 77.) sorgten für ein 4:1. Pulm verkürzte in der 83. Minute per Handelfmeter, Carl Grafe stellte nur drei Minuten später das 5:2 her. Eddie Mann traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum 5:3-Endstand. Briesen spielte ab der 82. Minute in Unterzahl nach der Roten Karte für Robert Lorenz.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 5:0
Kunersdorf überzeugte auf ganzer Linie. Jannek Wetzk brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Danach avancierte Tobias Graske zum Matchwinner mit drei Treffern (55., 73., 85.). Maurice Hagen setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Vor 110 Zuschauern feierte Kunersdorf einen klaren Heimsieg.

