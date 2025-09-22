SV Dallgow nicht zu stoppen, vier Platzverweise in Guben

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – BSG Stahl Brandenburg II 4:2
Vor 82 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell. Paul Kämmerer brachte Stahl Brandenburg II in der 12. Minute in Führung, doch die Gastgeber antworteten prompt: Philipp Böhm glich in der 19. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Lucas De Matos-Fischer die Partie. Ein Eigentor von Tim Müller (55.) stellte auf 3:1 für Werder. Zwar verkürzte erneut Paul Kämmerer per Foulelfmeter (61.), doch Finn Ullmann machte mit dem 4:2 in der 77. Minute alles klar.
SG Blau-Weiß Pessin – RSV Eintracht 1949 II 0:3
Die Gäste aus Stahnsdorf ließen nichts anbrennen. Johan Zahlmann eröffnete in der 31. Minute, ehe Noah von Oy (79.) und Corvin Michalak (85.) in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten. Ein souveräner Auswärtssieg für den RSV Eintracht II.
SV Dallgow 47 – SpG Groß Glienicke/Seeburg 5:0
Ein überragender Florian Thamm führte Dallgow zum deutlichen Heimerfolg. Schon in der 7. Minute traf er zur Führung, ehe Tim Hamann (32.) erhöhte. Noch vor der Pause stellte Thamm mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (44.), direkt nach dem Seitenwechsel folgte sein dritter Streich (47.). Orrey-Dean Kennedy setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 5:0.
SV Kloster Lehnin – SG Geltow 1:5
Die Gäste erwischten einen Traumstart: Laszlo Kovacs traf doppelt in der 5. und 16. Minute. Zwar verkürzte Clemens Lindenberg für Kloster Lehnin (18.), doch Julius Langheinrich stellte den alten Abstand wieder her (35.). Nach der Pause sorgte Bennett Runge per Foulelfmeter (59.) für die Vorentscheidung, ehe Finn Krompos in der 90. Minute den 1:5-Endstand herstellte.
SV Ziesar 31 – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 4:0
Vor 105 Zuschauern brillierte Sebastian Stephan mit einem Hattrick. Zunächst brachte Leon Gobel Ziesar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+3). Nach dem Seitenwechsel legte Stephan nach: In der 54., 82. und 86. Minute traf er dreimal und entschied die Partie im Alleingang. Devin Krenzlin sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte für die Gäste.
SG Eintracht Friesack – Bredower SV 47 1:1
Die Hausherren starteten gut und gingen durch Robin Hink in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste fanden schnell die Antwort: Florian Richter glich bereits in der 32. Minute aus. Trotz weiterer Chancen blieb es vor 90 Zuschauern beim gerechten Remis.
FSV Babelsberg 74 II – SV Germania 90 Berge 2:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Andy Horn brachte Germania Berge in der 47. Minute in Führung, Stefan Rackwitz legte in der 63. Minute nach. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück: Aaron Hagen Dix traf doppelt (61. und 86.) und rettete Babelsberg II das Unentschieden.
SG Michendorf II – Fortuna Babelsberg II 0:1
Eine umkämpfte Partie wurde durch ein spätes Tor entschieden. Fabian Rittmüller erzielte in der 71. Minute den einzigen Treffer und bescherte Fortuna Babelsberg II den Auswärtssieg.
