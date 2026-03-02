 2026-02-20T12:29:42.904Z

SV Dallgow 47 mit 5:1-Torreigen, Offensiv-Feuerwerk des 1. FC Guben II

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: SG Briesen/Dissen

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

FSV Babelsberg 74 II – RSV Eintracht 1949 II 0:3

In einer Partie, die vor 44 Zuschauern vor allem in der zweiten Halbzeit an emotionaler Intensität gewann, wurde das Schicksal der Hausherren durch einen unglücklichen Moment eingeleitet. Ein Eigentor von Marian Elsner (51.) brachte die Gäste auf Kurs und sorgte für hängende Köpfe bei den Babelsbergern. Die Reserve des RSV Eintracht 1949 nutzte die Verunsicherung der Heimelf eiskalt aus und drückte dem Spiel in der Schlussphase ihren Stempel auf. Mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag avancierte Giso Koschembahr (77., 79.) zum Matchwinner und schraubte das Ergebnis innerhalb weniger Minuten in die Höhe. Ein leidenschaftlicher Auftritt der Gäste, die in den entscheidenden Augenblicken mit kühlem Kopf agierten.

SG Eintracht Friesack – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 3:1

Was für ein turbulenter Start vor 92 Zuschauern, der die Fans kaum durchatmen ließ! Die Gäste aus Ketzin schockten die Heimelf bereits in der ersten Spielminute, als Marc Jankowiak (1.) den Ball zur frühen Führung im Netz versenkte. Doch Friesack bewies ein riesiges Kämpferherz und schüttelte den frühen Rückschlag mit unbändiger Moral ab. Lennox Lüdicke (25.) markierte mit einer entschlossenen Aktion den umjubelten Ausgleich, bevor die Partie im zweiten Durchgang endgültig zugunsten der Eintracht kippte. Pascal Richter (53.) und Philipp Bereitschaft (56.) sorgten mit zwei Treffern innerhalb kurzer Zeit für grenzenlosen Jubel auf den Rängen. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit, der die Heimfans glücklich in den Feierabend entließ.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – SG Geltow 2:2

Ein packendes Duell auf Augenhöhe, das die 103 Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt! Die Hausherren erwischten durch Philipp Böhm (7.) den besseren Start, doch die SG Geltow antwortete mit einer beeindruckenden Energieleistung noch vor der Pause. Bennett Runge (25.) und Henry Brose (27.) drehten die Begegnung innerhalb von nur zwei Minuten komplett und versetzten den mitgereisten Anhang in Ekstase. Werder gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und rannte im zweiten Durchgang unermüdlich gegen die drohende Niederlage an. Die Belohnung für diesen unbändigen Einsatz folgte in der Schlussphase, als Florian Hermann (78.) den Ball zum viel umjubelten Ausgleich über die Linie drückte. Ein emotionaler Schlagabtausch, der die Leidenschaft beider Teams widerspiegelte.

Fortuna Babelsberg II – SG Blau-Weiß Pessin 5:3

Ein wahres Torfestival, das die 54 Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle schickte! Ben Vetter (23.) eröffnete den Torreigen für Fortuna, doch David Ferchland (46.) glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus. Was dann folgte, war ein hochemotionaler Schlagabtausch: Fabian Rittmüller (49.), erneut Ben Vetter (63.) und Jan Alexander Weber (65.) schraubten das Ergebnis für die Hausherren in die Höhe. Pessin bewies jedoch Moral und kam durch den zweiten Treffer von David Ferchland (68.) noch einmal heran. In der Schlussphase machten Milo Eggert (87.) und der späte Treffer von Karim El Mahmoud (90.+2) den Deckel auf eine wilde Partie. Ein Nachmittag voller Offensivpower, an dem die Abwehrreihen kaum zum Verschnaufen kamen.

SV Ziesar 31 – SpG Groß Glienicke/Seeburg 3:0

Vor 55 Zuschauern präsentierte sich der SV Ziesar 31 als die entschlossenere Mannschaft und setzte von Beginn an klare Akzente. Rene Schmidt (8.) sorgte mit seinem frühen Treffer für die nötige Sicherheit im Spiel der Hausherren. In einer hitzigen Phase kurz vor dem Pausenpfiff bewies Florian Janka (45.+8) Nervenstärke und erhöhte in der extralangen Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Die Spielgemeinschaft versuchte im zweiten Durchgang mit viel Herzblut dagegenzuhalten, fand aber keine Lücke in der stabilen Defensive von Ziesar. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Ronny Schmidt (72.), der mit dem dritten Treffer des Tages für Jubelstürme auf den Rängen sorgte. Ein souveräner Heimsieg, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung glänzte.

SV Kloster Lehnin – SV Dallgow 47 1:5

Eine beeindruckende Machtdemonstration der Gäste, die vor 90 Zuschauern durch eine überragende Effizienz bestachen. Bennet Kluge (32.) eröffnete seinen persönlichen Torreigen, bevor Elias Kuhnert (40.) noch vor der Pause nachlegte. Im zweiten Durchgang war es erneut der bärenstarke Bennet Kluge (64., 67.), der mit einem schnellen Doppelschlag für absolute Klarheit sorgte und seinen Dreierpack perfekt machte. Kloster Lehnin zeigte zwar ein Kämpferherz und markierte durch Melvyn Lietzmann (71.) den Ehrentreffer, doch die Antwort der Dallgower ließ nicht lange auf sich warten. Florian Thamm (78.) setzte den Schlusspunkt unter eine einseitige, aber intensiv geführte Begegnung. Ein Auswärtssieg der Extraklasse, der die Offensivkraft der Gäste unterstrich.

Bredower SV 47 – BSG Stahl Brandenburg II 1:1

Ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen sahen die 100 Zuschauer in Bredow. Die Brandenburger Reserve ging durch Ben Dayan Bleiß (22.) mit viel Schwung in Führung und schien die Partie zunächst unter Kontrolle zu haben. Doch der Bredower SV 47 bewies Moral und kämpfte sich mit viel Leidenschaft zurück in das Geschehen. Emran Ramadani (34.) belohnte den Einsatz der Hausherren noch vor dem Seitenwechsel mit dem Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams einen harten Schlagabtausch, bei dem die Defensivreihen jedoch keine weiteren Fehler mehr zuließen. Ein Punktgewinn des Willens für beide Seiten, der die Ausgeglichenheit dieser Begegnung widerspiegelte.

SG Michendorf II – SV Germania 90 Berge 1:1

In Michendorf bekamen die 84 Zuschauer eine turbulente Anfangsphase geboten, die bereits nach wenigen Minuten die Höhepunkte des Spiels lieferte. Sebastian Krüger (2.) schockte die Hausherren mit einem Blitzstart für Berge, doch die Antwort der SG Michendorf II folgte auf dem Fuße. Francis Bartelt (9.) markierte den schnellen Ausgleich und versetzte den heimischen Anhang in helle Aufregung. Nach diesem furiosen Auftakt stabilisierten sich beide Abwehrreihen, und das Spiel entwickelte sich zu einer taktisch geprägten Abwehrschlacht. Trotz unermüdlichem Einsatz und großem Kampfgeist auf beiden Seiten blieb es am Ende bei der Punkteteilung in einer Partie, die von der ersten Minute an unter Strom stand.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – FSV Spremberg 1895 7:0

Ein regelrechtes Offensiv-Feuerwerk entfachte die Gubener Reserve vor 45 Zuschauern und ließ dem FSV nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Alexander Mauch (22.) mit einer entschlossenen Aktion, bevor Severin Falk (23.) nur sechzig Sekunden später den emotionalen Doppelschlag perfekt machte. Die Hausherren spielten sich in einen berauschenden Rausch und legten durch Nico Laugks (45., 48.) unmittelbar vor und nach dem Seitenwechsel nach. Die Gegenwehr der Spremberger schien endgültig gebrochen, als Nico Hetzel (56.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. In der Schlussphase krönte Pascal Neumann (78.) die engagierte Teamleistung, ehe Laslo Schneider (88.) einen Foulelfmeter eiskalt im Netz versenkte. Eine Machtdemonstration voller Spielfreude, die keine Fragen offen ließ.

SV Wacker 09 Ströbitz II – BSV Chemie Tschernitz 3:1

In einem intensiven Schlagabtausch vor 24 Zuschauern behielten die Hausherren in den entscheidenden Momenten kühlen Kopf. Gustave Djene Nseke (30.) brachte die Ströbitzer Hintermannschaft mit seinem Führungstreffer zum Jubeln, doch der BSV Chemie Tschernitz bewies Moral. Mit unbändigem Willen kämpften sich die Gäste zurück und erzielten durch Colin Paulitz (40.) den Ausgleich noch vor dem Pausenpfiff. Die zweite Halbzeit war geprägt von leidenschaftlichen Zweikämpfen, bis Rostyslav Diakiv (60.) die Weichen mit seinem Treffer erneut auf Heimsieg stellte. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, sorgte erneut Gustave Djene Nseke (86.) mit seinem zweiten Tor des Tages für die endgültige Entscheidung. Ein Erfolg des unbändigen Willens.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Kahren/Laubsdorf 5:2

Was für ein turbulentes Spektakel erlebten die 55 Fans am Cottbuser Sportplatz! Jens Abbenhaus (45.) erlöste die Viktoria-Anhänger mit dem Führungstreffer exakt zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt vor der Pause. Nach dem Wechsel baute Niklas Kiesow (57.) den Vorsprung aus, doch die SpG Kahren/Laubsdorf wehrte sich nach Kräften. Nico Adomeit (70.) hauchte den Gästen wieder Leben ein, woraufhin Lars Marten Arlt (77.) postwendend antwortete. Die Schlussphase glich einer emotionalen Achterbahnfahrt: Alexander Jank (81.) verkürzte nochmals für die Spielgemeinschaft, doch Kevin Karow (85.) und Dominic Hellwig (90.) machten den Sack mit ihren späten Treffern endgültig zu. Ein leidenschaftliches Torfestival, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesselte.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Borussia 09 Welzow 2:0

Vor der stattlichen Kulisse von 191 Zuschauern entwickelte sich eine packende Geduldsprobe für die Hausherren. Die SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern agierte feldüberlegen, biss sich aber lange Zeit an der aufopferungsvoll kämpfenden Welzower Defensive die Zähne aus. In der 61. Minute brachen schließlich alle Dämme, als Vincent Stühm (61.) mit einer brillanten Einzelaktion den Bann brach und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte. Borussia 09 Welzow versuchte in der Folge, mit viel Herz den Ausgleich zu erzwingen, doch die Heimelf blieb konzentriert. Felix Donath (78.) krönte die geschlossene Mannschaftsleistung mit dem zweiten Treffer und besiegelte damit einen Sieg der puren Beharrlichkeit.

SG Blau-Weiß Schorbus – LSV Neustadt/Spree 0:4

Eine kalte Dusche erlebten die 43 Zuschauer in Schorbus, als die Gäste aus Neustadt von Beginn an klarmachten, wer den Platz als Sieger verlassen wollte. Ahmad Azad (10.) sorgte für einen Blitzstart, der das Konzept der Hausherren früh über den Haufen warf. Ein unglückliches Eigentor durch Danilo Koall (30.) erschwerte die Aufgabe für die Blau-Weißen zusätzlich und sorgte für betretene Mienen. Noch vor der Pause schraubte Tobias Lohr (40.) das Ergebnis mit einer leidenschaftlichen Aktion in die Höhe. Direkt nach dem Wiederanpfiff setzte Ronny Kreher (47.) den emotionalen Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Neustadt agierte gnadenlos effektiv, während Schorbus trotz großem Einsatz keinen Weg zurück ins Spiel fand.

VfB Cottbus 97 – SpG Briesen/Dissen 0:1

Ein dramatischer Kampf um jeden Zentimeter Rasen prägte dieses Duell vor 50 Zuschauern. In einer Partie, die vor allem von der taktischen Disziplin lebte, suchten beide Mannschaften nach der entscheidenden Lücke. Den Moment des puren Glücks erlebte die SpG Briesen/Dissen in der 21. Minute, als Christian Rinza (21.) eiskalt zuschlug und die Gäste-Fans in Ekstase versetzte. Der VfB Cottbus 97 warf in der Folge alles in die Waagschale und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an. Doch mit unbändigem Siegeswillen und einer Prise Leidenschaft verteidigte die Spielgemeinschaft den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Ein Erfolg der puren Defensivstärke.

SV Eiche Branitz – SV Fichte Kunersdorf 2:2

Ein hochemotionales Nachbarschaftsduell, das die 130 Zuschauer in seinen Bann zog! Die Ereignisse überschlugen sich bereits kurz vor dem Seitenwechsel: Tobias Graske (45.+1) brachte Kunersdorf in Front, doch Tyler Schmidt (45.+2) antwortete in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem postwendenden Ausgleich. Mit viel Schwung kam Branitz aus der Kabine und drehte die Partie durch Sebastian Lindow (52.) komplett. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, bei dem Fichte Kunersdorf nie aufsteckte. Als sich die Heimfans bereits auf den Sieg freuten, schlug Ole Matti Mau (87.) kurz vor Schluss eiskalt zu und rettete seinen Farben einen Punkt. Ein dramatisches Unentschieden, das die Leidenschaft beider Vereine widerspiegelte.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SpG Drebkau/Kausche abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

