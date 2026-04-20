SV Dallgow 47 landet 10:0-Kantersieg, SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus top

– Foto: Lutz Knüpfer

Kreisoberliga Havelland

SV Dallgow 47 – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 10:0 In Dallgow erlebten die 60 Zuschauer eine Machtdemonstration, die in einem zweistelligen Ergebnis gipfelte. Zunächst hielt das Bollwerk der Gäste stand, doch kurz vor der Pause brachen Mirko Hans (40.) und Jannis Stenzel (43.) den Bann. Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein regelrechter Sturmlauf: Zwischen der 49. und 64. Minute schraubten Luis Schalow, Florian Thamm, Niklas Treichler, Nico Karau und Bennet Kluge das Ergebnis auf 7:0 hoch. Erschwerend kam für Ketzin/Falkenrehde die Gelb-Rote Karte für Niclas Rogg (62.) hinzu. In der Schlussphase machten erneut Florian Thamm (72.), Felix Paul Schalow (83.) und Mateusz Krystek (83.) das Debakel für die Gäste perfekt und besiegelten den fulminanten Heimsieg.

Fortuna Babelsberg II – SV Germania 90 Berge 1:2 Vor 23 Zuschauern entwickelte sich in Babelsberg ein Schlagabtausch, der erst in der zweiten Halbzeit seinen endgültigen Sieger fand. Lennard Amadou Meyer brachte die Gäste aus Berge in der 40. Minute in Führung, doch die Freude währte nur kurz: Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Lucas Troschinski (45.) der Ausgleich für die Fortuna-Reserve. In einem Spiel auf Messers Schneide behielt die Germania schließlich den längeren Atem. Florian Köppen markierte in der 72. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:2. Trotz aller Bemühungen der Hausherren in der Schlussphase verteidigte Berge den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Geltow 1:1 In einer bis zum Ende spannenden Begegnung sahen die 22 Zuschauer ein Remis, das erst in den Schlussminuten seine finale Wendung nahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Sean Flood die Hausherren in der 58. Minute mit der Führung zum 1:0. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit retten, da die Defensive stabil stand. Doch die SG Geltow gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 86. Minute, als Erik Manegold den späten Ausgleich zum 1:1 erzielte und seiner Mannschaft so noch einen Punktgewinn sicherte. Werderaner FC Viktoria 1920 II – SG Eintracht Friesack 5:1 Die Reserve des Werderaner FC lieferte vor 20 Zuschauern eine beeindruckende erste Halbzeit ab, die an Intensität kaum zu übertreffen war. Innerhalb von nur 35 Minuten trumpften die Hausherren auf: Aaron Haupt (3., 35.), Maximilian Ahne mit einem Doppelpack (13., 19.) und Sebastian Lange (28.) sorgten für eine furiose 5:0-Führung. Friesack wirkte sichtlich geschockt, bewies aber im zweiten Durchgang Moral und kam durch Pascal Richter (58.) zum Ehrentreffer. Die ohnehin schwere Aufgabe für die Gäste wurde in der 61. Minute durch eine Rote Karte für Philipp Bereitschaft zusätzlich erschwert. Werder kontrollierte die Partie danach souverän und brachte den deutlichen Heimerfolg sicher ins Ziel. SG Blau-Weiß Pessin – FSV Babelsberg 74 II 1:0 In Pessin entwickelte sich vor 40 Zuschauern ein Geduldsspiel, das vor allem von der defensiven Stabilität beider Mannschaften geprägt war. Über eine Stunde lang schenkten sich die Teams keinen Zentimeter Boden, wobei Torchancen auf beiden Seiten hart erkämpft werden mussten. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erzwang Moritz Klimanski in der 65. Minute, als er den Ball zur 1:0-Führung für Blau-Weiß im Netz versenkte. Die Babelsberger Reserve versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch Pessin verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut und sicherte sich so diesen extrem wichtigen Heimsieg. SV Ziesar 31 – Bredower SV 47 5:1 In Ziesar erlebten die 55 Zuschauer eine Achterbahnfahrt, die für die Hausherren denkbar schlecht begann. Agustin Alejandro del Rio schockte die Heimelf bereits in der 4. Minute mit der Führung für Bredow. Doch der SV Ziesar 31 zeigte eine beeindruckende Reaktion: Florian Janka (14.) und Felix Herbinger (45.) drehten die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. Erneut Florian Janka (52.), Thomas Kaps (54.) und Arian Nethe (70.) schraubten das Ergebnis auf 5:1 hoch. Aus dem frühen Schock wurde ein souveräner Heimerfolg, bei dem Ziesar im Verlauf der Partie eine enorme Dominanz ausstrahlte. SV Kloster Lehnin – BSG Stahl Brandenburg II 0:7 Die Reserve von Stahl Brandenburg lieferte beim SV Kloster Lehnin vor 46 Zuschauern eine Offensiv-Gala ab. Nabil Daoud eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, bevor ein Eigentor von Christopher Jagusch (47.) kurz nach der Pause die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Danach folgte die große Show von Janno Brunsing, der mit einem lupenreinen Hattrick (56., 78., 85.) die Abwehr der Hausherren zur Verzweiflung brachte. Auch Pavel Sachs (64.) und Ben Beckmann (70.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Lehnin fand an diesem Tag kein Mittel gegen die spielstarken Brandenburger, die das Spiel über die gesamte Dauer nach Belieben kontrollierten und einen Kantersieg feierten. SG Michendorf II – RSV Eintracht 1949 II 1:1 Dieses Reserveduell hielt für die Zuschauer ein Finish bereit, das den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellte. Marko Bagaric brachte die Gäste vom RSV Eintracht in der 33. Minute in Führung und sorgte lange Zeit für die Hoffnung auf einen Auswärtssieg. Michendorf rannte im zweiten Durchgang unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Gäste an, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Defensive oder den eigenen Nerven. Als die reguläre Spielzeit bereits fast abgelaufen war, belohnten sich die Hausherren für ihren Einsatz: Benjamin Lange erzielte in der 89. Minute den umjubelten Ausgleich zum 1:1 und entriss dem RSV so in letzter Sekunde noch den sicher geglaubten Dreier.

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Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Drebkau/Kausche – LSV Neustadt/Spree 0:0

In Drebkau entwickelte sich vor 75 Zuschauern ein Geduldsspiel, in dem die Defensivreihen auf beiden Seiten die Hauptrolle spielten. Trotz zahlreicher Bemühungen beider Mannschaften wollte der Ball einfach nicht den Weg ins Netz finden, was die Spannung auf den Rängen bis zum Zerreißpunkt steigerte. Den emotionalen Höhepunkt erlebte die Partie in der 75. Minute, als die Hausherren die goldene Chance zur Führung erhielten. Marcel Kujath trat zum Elfmeter an, vergab jedoch die Riesengelegenheit, was auf der einen Seite für tiefes Entsetzen und auf der anderen für Jubel sorgte. So blieb es am Ende bei einer torlosen Punkteteilung, die vor allem durch diese dramatische Szene in der Schlussphase in Erinnerung bleiben wird.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SG Blau-Weiß Schorbus 2:1

Dieses Duell in Cottbus bot alles, was das Fußballherz begehrt, und gipfelte in einem Finale. Dominic Hellwig brachte die Viktoria bereits in der 18. Minute in Front und sorgte für eine frühe Euphorie bei den Gastgebern. Schorbus gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung, was in der 75. Minute durch den Ausgleichstreffer von Nico Bartelt belohnt wurde. Als sich die Zuschauer bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Jens Abbenhaus. In der 90. Minute markierte er den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 und versetzte sein Team in einen kollektiven Freudentaumel, während die Gäste nach diesem späten Nadelstich fassungslos den Platz verließen.

SpG Briesen/Dissen – SV Borussia 09 Welzow 4:0

Die SpG Briesen/Dissen lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab und ließ der Borussia aus Welzow nicht den Hauch einer Chance. Andreas Minor eröffnete das Torfestival bereits in der 7. Minute, bevor die große Show von Christian Rinza begann. Mit einem beeindruckenden Hattrick in der 12., 20. und 76. Minute zerlegte er die gegnerische Abwehr fast im Alleingang und krönte seine überragende Leistung. Für Welzow entwickelte sich der Nachmittag zu einem regelrechten Albtraum, der in der 86. Minute durch eine Rote Karte für Christian Mühlpfort auch noch eine unschöne Note erhielt. Am Ende stand ein souveräner Heimsieg, der die Dominanz der Hausherren eindrucksvoll unterstrich.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – BSV Chemie Tschernitz 1:2

Vor 245 Zuschauern entwickelte sich ein Krimi, der erst in der Schlussphase seine dramatische Wendung nahm. Eric Kube brachte die Hausherren in der 32. Minute unter dem Jubel der zahlreichen Fans in Führung und nährte die Hoffnung auf einen Heimerfolg. Doch Chemie Tschernitz bewies eine unglaubliche Moral und schlug in der Schlussviertelstunde eiskalt zurück. David Dörry markierte in der 78. Minute den Ausgleich, was die Stimmung im Stadion zum Kochen brachte. Den harten Schlusspunkt setzte schließlich Mel-Marlon Binder in der 84. Minute mit dem Treffer zum 1:2, womit er die Partie komplett drehte und den Gästen einen Auswärtssieg bescherte.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Kahren/Laubsdorf 2:4

In Kunersdorf sahen die 70 Zuschauer eine Partie mit vielen Toren und ständigen Wendungen. Elia Dabow brachte Fichte bereits in der 10. Minute in Führung, doch die Freude währte nur kurz, da Florian Kasper (14.) und Niklas Lobedan (32.) das Spiel noch vor der Pause für die Gäste drehten. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag für die Vorentscheidung: Nico Adomeit verwandelte in der 69. Minute einen Handelfmeter, und nur sechzig Sekunden später erhöhte Lukas Sapjatzer auf 1:4. Kunersdorf gab zwar nicht auf und kam durch Maurice Hagen (87.) noch einmal heran, doch am Ende feierte die SpG Kahren/Laubsdorf einen Sieg in einem packenden Schlagabtausch.

VfB Cottbus 97 – SV Wacker 09 Ströbitz II 0:4

Die Reserve von Wacker Ströbitz lieferte beim VfB Cottbus vor 25 Zuschauern eine souveräne Vorstellung ab. Randy Gottwald brach in der 29. Minute den Bann und brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Danach folgte die starke Phase von Mohammed Amin Alfandi, der mit einem Doppelschlag in der 41. und 53. Minute für klare Verhältnisse sorgte und die Moral der Hausherren sichtlich schwächte. Alexander Julle machte in der 56. Minute mit dem 0:4 endgültig den Deckel auf die Partie. Ströbitz kontrollierte das Geschehen nach Belieben, während der VfB Cottbus an diesem Tag kein Mittel gegen die spielfreudigen Gäste fand und eine deutliche Heimniederlage hinnehmen musste.

SV Eiche Branitz – 1. FC Guben II 2:1

In Branitz entwickelte sich vor 45 Zuschauern ein enges Duell, bei dem die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Alexander Mauch brachte den SV Eiche in der 37. Minute in Führung und sorgte für eine beruhigende Pausenführung. Guben II kam jedoch motiviert aus der Kabine und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich, der schließlich in der 70. Minute durch Max Wilhelm Jakob fiel. In einer nervenaufreibenden Schlussphase, in der beide Teams den Sieg suchten, behielt Rico Ramm für Branitz kühlen Kopf. In der 82. Minute markierte er den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer und sicherte seinem Team damit drei hart erkämpfte Punkte in einer Begegnung auf Augenhöhe.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – FSV Spremberg 1895 5:0

In einer einseitigen Partie überrollte die Spielgemeinschaft aus Groß Gaglow den FSV Spremberg förmlich. Tim Kubanke eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, bevor Björn Schneller mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (39., 43.) für eine Vorentscheidung sorgte. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und ließen den Gästen zu keinem Zeitpunkt Raum zur Entfaltung. In der Schlussphase schraubten Tim Kubanke (77.) und erneut Björn Schneller (79.) das Ergebnis auf 5:0 hoch. Besonders Schneller krönte seine Leistung mit insgesamt drei Treffern und besiegelte damit eine bittere Auswärtsniederlage für Spremberg, während die Heimfans eine wahre Offensiv-Gala bejubeln durften.

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