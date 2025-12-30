SV-Cup in Neubulach: VfL Nagold II krönt sich mit Finalwucht

Der SV-Cup Neubulach hat am heutigen Dienstag seinen Schlusspunkt gesetzt – und er fiel so deutlich aus, wie es dieses Turnierformat oft erst ganz am Ende zulässt. In der Sporthalle Neubulach wurde weiterhin ohne Bande gespielt, mit Seitenaus und 14 Minuten Spielzeit. Das bedeutete: kein Ball springt zurück, kein Fehler verschwindet im Lärm, jede Unsauberkeit wird sichtbar. Nach der Zwischenrunde in vier Dreiergruppen folgten Viertel- und Halbfinals – und schließlich ein Finale, in dem der VfL Nagold II den TSV Möttlingen mit 5:1 bezwang.

Rahmen: Kein Sicherheitsnetz, jeder Ball zählt Ohne Bande ist in Neubulach jede Szene eine kleine Prüfung. Seitenaus stoppt den Rhythmus, zwingt zu Ordnung, setzt den nächsten Zweikampf wie einen Neustart. Und doch bleibt die Uhr gnadenlos: 14 Minuten sind lang genug für Wenden, aber kurz genug, um jedes Zögern zu bestrafen. Genau diese Mischung prägte den letzten Turniertag – von den Gruppen bis zum Finale.

Gruppe I: Altensteig marschiert – Calw lebt gefährlich

Der TSV Altensteig gewann die Gruppe I mit sechs Punkten und 7:1 Toren. Das 4:1 gegen den FV Calw und das 3:0 gegen den SV Pfrondorf-Mindersbach waren zwei Auftritte ohne Brüche. Calw wurde Zweiter mit drei Punkten (6:8 Tore) und musste dafür arbeiten: Nach dem 1:4 gegen Altensteig gelang ein wildes 5:4 gegen Pfrondorf-Mindersbach. Pfrondorf-Mindersbach blieb ohne Punkt (4:8 Tore) und stand früh mit dem Rücken zur Wand.

Gruppe II: Wart-Ebershardt oben, Stammheim mit kräftiger Antwort

In der Gruppe II reichte der Spvgg Wart-Ebershardt ein Punkteschnitt von vier Zählern zum Gruppensieg (4:3 Tore). Der Start war ein 2:1 gegen den VfL Stammheim, danach folgte ein 2:2 gegen den FV NK Zrinski Calw. Stammheim holte drei Punkte (7:3 Tore) und zeigte mit dem 6:1 gegen Zrinski Calw eine klare Reaktion. Zrinski kam auf einen Punkt (3:8 Tore) – die Gruppe blieb eng, aber die Richtung war gesetzt.

Gruppe III: Remis als Auftakt, Schönbronn vorn – Nagold II folgt

In der Gruppe III begann alles mit einem 4:4 zwischen dem VfL Nagold II und dem SV Schönbronn – ein Ergebnis, das sofort die Tür für ein offenes Rennen aufstieß. Danach trennten Nuancen: Schönbronn gewann mit 4:1 gegen die SG Egenhausen/Wart-Ebershardt II und holte vier Punkte (8:5 Tore), Nagold II kam ebenfalls auf vier Punkte, hatte aber das bessere Torverhältnis (9:7) dank des 5:3 gegen Egenhausen/Wart-Ebershardt II. Egenhausen blieb punktlos (4:9 Tore) und konnte die Dynamik dieser Gruppe nicht drehen.

Gruppe IV: Gültlingen setzt Zeichen, Möttlingen bleibt stabil

In der Gruppe IV stand der SV Gültlingen mit vier Punkten und 8:1 Toren an der Spitze. Das 7:0 gegen den SC Neubulach war ein Ergebnis, das die Halle sofort sortierte. Zuvor hatte Gültlingen gegen den TSV Möttlingen 1:1 gespielt. Möttlingen wurde mit vier Punkten und 4:2 Toren Zweiter: Erst 3:1 gegen Neubulach, dann das Remis gegen Gültlingen. Der SC Neubulach blieb ohne Punkt (1:10 Tore) und musste anerkennen, wie hart dieses Format ohne Bande sein kann.

Viertelfinals: Altensteig souverän, Nagold II übersteht den Härtetest

Im Viertelfinale setzte der TSV Altensteig ein klares Ausrufezeichen und gewann 4:1 gegen den VfL Stammheim. Gleichzeitig bekam der SV Schönbronn seine erste echte Kante zu spüren: Gegen den TSV Möttlingen unterlag Schönbronn 2:3. Der FV Calw überrollte anschließend die Spvgg Wart-Ebershardt mit 5:0. Und der SV Gültlingen lieferte sich mit dem VfL Nagold II ein enges Duell, das Nagold II mit 4:3 für sich entschied – ein Spiel, in dem jeder Treffer wie ein Stoß gegen die Tür zur Endrunde wirkte.

Halbfinals: Möttlingen erzwingt das Finale, Nagold II bleibt eiskalt

Im ersten Halbfinale brachte Möttlingen den TSV Altensteig zu Fall und gewann 2:1. Im zweiten Halbfinale setzte sich der VfL Nagold II gegen den FV Calw mit 2:0 durch. Zwei Spiele, die unterschiedlich aussahen, aber dieselbe Wahrheit hatten: Wer hier ins Finale wollte, musste die entscheidenden Minuten besser spielen.

Spiel um Platz drei: Calw und Altensteig liefern einen Schlagabtausch

Das kleine Finale zwischen dem TSV Altensteig und dem FV Calw endete 4:3 für Calw – und dieses Ergebnis wurde von einer Abfolge an Treffern getragen, die das Spiel in schnelle Wellen verwandelte. Calw ging durch Dominik Pedro in der 3. Minute in Führung, Altensteig antwortete durch Erkan Gencoglan in der 4. Minute. Danach traf Hamza Chebli in der 6. Minute zur Altensteiger Führung, ehe Mahmutkaan Uzun in der 7. Minute ausglich. Calw drehte es durch Etem Bilgili in der 12. Minute, dann schlug erneut Hamza Chebli zu und glich in der 14. Minute aus. In derselben Minute fiel die Entscheidung: Metehan Uzun stellte auf 4:3 für Calw. Ein Spiel, das in Zahlen knapp war – und in seiner Dramaturgie laut.

Finale: Nagold II entscheidet mit fünf Toren und voller Wucht

Im Endspiel setzte der VfL Nagold II den härtesten Schnitt des Abends. Gegen den TSV Möttlingen gewann Nagold II mit 5:1. Burak Tastan traf in der 4. Minute zum 1:0, Ruben Cinar erhöhte in der 5. Minute, ehe Burak Tastan ebenfalls in der 5. Minute den dritten Treffer nachlegte. Mahdi Bakhshanden stellte in der 8. Minute auf 4:0. Möttlingen verkürzte durch Kevin Martinho in der 11. Minute auf 1:4, doch Stefan Wurm setzte in der 14. Minute den Schlusspunkt. Das Finale war damit nicht nur entschieden, sondern unmissverständlich.

Ein Finaltag, der das Turnier auf den Punkt bringt

Der SV-Cup in Neubulach hat am letzten Turniertag noch einmal gezeigt, wie stark dieses Turnier über Klarheit funktioniert: keine Bande, Seitenaus, 14 Minuten – und daraus entstehen Spiele, in denen Führung und Nervosität oft nur einen Pass auseinanderliegen. Altensteig marschierte durch die Gruppe, Calw fand seinen Weg bis aufs Podest, Möttlingen kämpfte sich ins Finale. Und Nagold II krönte sich am Ende mit einer Finalleistung, die nichts offenließ.