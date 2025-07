– Foto: Tobi Baur (TB-Sportphoto)

SV Croatia Reutlingen vor Umbruch mit klarem Kurs FuPa-Teamcheck: Franjo Lovric setzt auf junge Talente und Kontinuität im Klassenerhalt

Nach einer stabilen Saison mit sicherem Klassenerhalt beginnt beim SV Croatia Reutlingen der nächste Abschnitt. Mit neuem Trainer, vielen Neuzugängen und einer klaren Linie geht es in die Saison 2025/2026.

Klassenerhalt gesichert, Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Der SV Croatia Reutlingen hat in der Landesliga, Staffel 3, die Saison 2024/2025 mit dem Erreichen der 40-Punkte-Marke abgeschlossen – und damit das ausgegebene Saisonziel erfüllt. „Wir freuen uns, dass wir unser Minimumziel von 40 Punkten erreicht haben, was den Klassenerhalt sichert“, erklärt Vorstandsmitglied Franjo Lovric. Besonders wichtig: Die sehr junge Mannschaft konnte wichtige Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Dennoch bleibt ein kleiner Wermutstropfen: „Auch wenn wir das Gefühl haben, dass noch mehr möglich gewesen wäre, blicken wir positiv in die Zukunft.“ Strukturierte Vorbereitung mit klarem Fokus

Der Vorbereitungsplan auf die neue Spielzeit steht bereits fest. Trainingsauftakt ist am 8. Juli 2025. „Wir stehen vor einer bodenständigen, aber intensiven Vorbereitung, in der wir insgesamt fünf Testspiele absolvieren werden“, beschreibt Lovric das Konzept. Im Mittelpunkt stehen taktische Abläufe, die konditionelle Basis und das Teambuilding. „Besonders wichtig ist es, die neuen Spieler schnell zu integrieren“, betont Lovric. Bereits zwei bis drei Wochen nach Vorbereitungsbeginn folgen die ersten Pflichtspiele im Pokalwettbewerb.

Adrian Royer als neue Führungsfigur

In einem insgesamt geschlossenen Kollektiv ragte in der abgelaufenen Spielzeit ein Spieler heraus: Innenverteidiger Adrian Royer. „Er hat eine beeindruckende erste Saison in unserem Trikot gespielt“, lobt Lovric. Royer überzeugte nicht nur durch seinen Einsatz auf dem Platz, sondern auch durch sein Verhalten abseits des Rasens: „Er hat von Beginn an 100 Prozent Einsatz gezeigt und ist zu einer echten Stütze der Mannschaft geworden.“ Neue Gesichter, neues System – gleiche Zielsetzung

Mit dem Abgang einiger erfahrener Kräfte steht der Verein vor einem personellen Umbruch. Gleichzeitig ergibt sich daraus eine Chance. „Neue, junge Spieler stoßen zu uns und bringen frischen Wind in die Mannschaft“, sagt Lovric. Das Ziel bleibt jedoch unverändert: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die 40-Punkte-Marke noch schneller erreichen.“ Entscheidend werde sein, „aus dieser jungen Mannschaft eine geschlossene Einheit zu formen“.