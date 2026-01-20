SV Croatia Reutlingen II: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen aufsteigen“

Trainer Anto Ilic zieht im FuPa-Teamcheck des SV Croatia Reutlingen II eine durchweg positive Zwischenbilanz. Nach einer makellosen Hinrunde mit Herbstmeisterschaft spricht er über Teamgeist, personelle Weichenstellungen und das klare Ziel Aufstieg in der Kreisliga B4 Alb.

„Am 31.01. steht beim FC Reutlingen unser letztes Hallenturnier an, bevor wir am 03.02. in die Vorbereitung starten. Die zahlreichen Hallenturniere haben unseren Teamgeist weiter gestärkt. In der Vorbereitungszeit ergänzen wir die Trainingseinheiten durch zusätzliche Einheiten im Fitness Studio. Zum Abschluss darf natürlich eine gemeinsame Kabinenfeier nicht fehlen.“

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

„Wir stehen auf dem Platz an der Sonne. Mit elf Siegen und einem unglücklichen Unentschieden sicherten wir uns ohne Niederlage die Herbstmeisterschaft. Mit 70 erzielten Treffern sowie lediglich 11 Gegentoren stellen wir sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Entsprechend zufrieden blicken wir auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde zurück.“

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

„Nach dem enttäuschenden dritten Platz in der vergangenen Saison und dem knapp verpassten Aufstieg standen wir vor einem größeren Umbruch. Aufgrund unserer starken Vorsaison erhielten einige Spieler lukrative Angebote, teilweise sogar aus der Bezirksliga. Umso höher ist es einzuschätzen, dass sie sich bewusst dagegen entschieden haben, um gemeinsam mit uns an das Projekt ‚Aufstieg 2026‘ zu glauben und diesen Weg voller Überzeugung mitzugehen.

Unser Top-Torjäger der letzten Saison, Marko Vukusic, wurde aufgrund seiner sehr guten Leistungen und beeindruckenden 30 Toren verdientermaßen in unsere Landesliga Mannschaft hochgezogen. Für uns als Verein ist dies ein großer Erfolg, da wir Spieler aus den eigenen Reihen fördern und für ihre Leistungen belohnen können.

Die Mannschaft hat diesen Abgang hervorragend aufgefangen und von Beginn an Charakter sowie den klaren Willen gezeigt, es in dieser Saison allen zu beweisen. Bereits in der Sommervorbereitung entwickelte sich eine starke Stimmung und ein ausgeprägter Teamzusammenhalt, der sich auch auf dem Platz widerspiegelt. Mit insgesamt 70 erzielten Toren durch 19 verschiedene Torschützen unterstreichen wir diese geschlossene Teamleistung eindrucksvoll."

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

„Aus Problemen wurden Herausforderungen, die wir angenommen und gemeinsam erfolgreich gemeistert haben. Auf einigen Positionen waren wir in der Hinrunde verletzungsbedingt nur eingeschränkt oder zeitweise gar nicht besetzt. Umso erfreulicher ist es, dass wir diese Positionen dennoch schließen konnten – und das sogar auf sehr hohem Niveau.

Mittlerweile verfügen wir über drei bis vier Spieler, die sowohl offensiv als auch defensiv nahezu jede Position auf dem Feld übernehmen können. Diese Flexibilität stellt einen großen Fortschritt dar und hat uns im Verlauf der Hinrunde spürbar stärker gemacht.“

Welches Ziel nimmt sich deine Mannschaft für den Rest der Saison vor?

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen in dieser Saison aufsteigen.“

Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team, die man bereits nennen kann?

„In der Winterpause haben wir uns gezielt punktuell verstärkt. Mit Gabriel Lovrenovic (22, SV Wannweil) konnten wir unseren Wunschspieler für die Außenbahn im vierten Anlauf verpflichten. Mit seiner Mentalität sowie seinem ausgeprägten Kampfgeist auf und neben dem Platz wird er der Mannschaft zusätzliches Leben einhauchen.

Mit Ilija Stipic (19, Wernauer SF) stößt zudem ein weiteres junges Talent zu uns. Ilija wurde in der Jugend beim SSV Reutlingen sowie später beim VfL Kirchheim ausgebildet. Bereits bei den Hallenturnieren konnte er erste Duftmarken setzen und zeigen, welches Potenzial in ihm steckt.“

Mit Dimitrios Kourtidis (TSV Sondelfingen) ist es uns gelungen, einen Spieler mit viel Ruhe und Erfahrung von unserem Weg zu überzeugen. ‚Dimi‘ wird unserer sehr jungen Mannschaft mit seiner zielstrebigen Art weiterhelfen.

Besonders erfreulich ist die Rückkehr unseres Leistungsträgers Ilija Matijevic. Nach seiner schweren Verletzung in der Hinrunde der vergangenen Saison ist er nun wieder zurück im Mannschaftstraining. Mit seiner Rückkehr gewinnt das Team nicht nur spielerische Qualität, sondern auch zusätzlichen Zusammenhalt und Motivation.“

Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen?

„Wir setzen alles daran, die Saison mit der Meisterschaft zu krönen.“