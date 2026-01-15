SV Croatia Reutlingen: „Die Erwartungen wurden übertroffen“

– Foto: Dieter Frank

Trainer Patrik Androsevic zieht im FuPa-Teamcheck des SV Croatia Reutlingen ein positives Zwischenfazit. In der Landesliga, Staffel 3, sieht er erfüllte Erwartungen, einen schnellen Teamzusammenhalt trotz Neuzugängen und das Ziel, die starke Form in der Rückrunde zu bestätigen.

Erfüllte Erwartungen und positives Fazit Patrik Androsevic bewertet den bisherigen Saisonverlauf klar positiv. „Die Erwartungen wurden erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen“, sagt der Trainer des SV Croatia Reutlingen. Die Mannschaft habe genau das gezeigt, was man sich intern erhofft habe, und stehe nach der Hinrunde sehr stabil da. Schneller Zusammenhalt trotz vieler Neuzugänge Besonders hebt Androsevic den Teamgeist hervor. „Der Zusammenhalt im Team war trotz vieler Neuzugänge sehr schnell sehr ausgeprägt“, betont er. Für den Trainer ist das ein entscheidender Faktor für die konstanten Leistungen in der Landesliga Staffel 3.

Defensive Arbeit bei Standards verbessert Probleme gab es dennoch. „Das Thema Standard-Verteidigung hat uns lange begleitet“, erklärt Androsevic offen. Inzwischen habe sich die Mannschaft in diesem Bereich jedoch „deutlich verbessert“ und wichtige Fortschritte gemacht. Ziel: Form bestätigen und weiter punkten Für die Rückrunde ist die Marschroute klar. „Die herausragende Form bestätigen und weiterhin so viele Punkte einfahren wie möglich“, lautet das Ziel des Trainers. Die Vorbereitung beginnt in der letzten Januarwoche.