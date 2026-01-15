SV Concordia Emsbüren II: Aufholjagd in der Kreisliga möglich

Seit dem Aufstieg in die neu gegründete Kreisliga Emsland Süd-Mitte vor zwei Jahren hat sich die zweite Herrenmannschaft des SV Concordia Emsbüren etabliert. In der vergangenen Saison gelang nach einer schwachen Hinrunde mit Rang 14 noch ein beachtlicher Endspurt: 20 Punkte in der Rückserie bedeuteten Platz 11 und satte 24 Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Trainer Möller beschreibt die bisherige Saison nüchtern: „Die Hinrunde war sehr durchwachsen und wir haben zu viele Punkte liegen gelassen. In Spielen gegen Darme, Dohren oder Varenrode hätten wir mehr verdient gehabt.“

Nach dem Abschied von Langzeittrainer Philip Schröder übernahm Christian „Mö“ Möller im Sommer das Kommando. Unter seiner Leitung sammelte das Team bislang neun Punkte und rangiert aktuell auf einem der hinteren Tabellenplätze. Der Rückstand auf das gesicherte Mittelfeld ist jedoch überschaubar: Fünf Punkte trennen Emsbüren II vom neunten Rang, während der Abstand nach oben ebenso gering ist wie nach unten.

Was die zweite Mannschaft besonders auszeichnet, ist der Zusammenhalt – sowohl auf als auch neben dem Platz. Eine hohe Trainingsbeteiligung sowie gemeinsame Aktivitäten wie die Weihnachtsfeier oder die vereinsinterne „Trichter-WM“ unterstreichen den starken Teamgeist.

Trotz der tabellarischen Situation sieht er klare Stärken im Team: „In Summe haben wir eine sehr gute mannschaftliche Geschlossenheit und bei den Trainingseinheiten wird gut gearbeitet.“

Hinzu kommt der kontinuierliche Zulauf aus der eigenen Jugend. In dieser Saison rückten mit Alexander Haarmann, Niklas Platt, Julian Albert, Marcel Günther und Leonard Fühner gleich fünf Nachwuchsspieler in den Herrenbereich auf.

Klare Ziele für die Rückrunde

Für die zweite Saisonhälfte hat Möller klare Vorstellungen:

„In erster Linie mehr Punkte holen. Dabei individuelle Fehler minimieren und mit einer großen Gier in jedes Spiel gehen. Es gibt im Fußball nichts Schöneres als zu gewinnen.“

In der Vorbereitung setzt der Trainer auf abwechslungsreiche Testspiele gegen Gegner wie Geeste, Brandlecht oder Wietmarschen II. „Wir wollen neue Sachen ausprobieren“, so Möller. Gleichzeitig steht die körperliche Fitness im Fokus. Trainingseinheiten in der Soccerhalle und individuelle Laufeinheiten sollen die Grundlage schaffen, um ab dem 22. Januar wieder intensiv mit Ball zu arbeiten.

Erinnerungen an starke Auftritte

Trotz der wechselhaften Hinrunde gab es auch sportliche Höhepunkte. Besonders der 3:2-Auswärtssieg in Hesepe bleibt in Erinnerung. „Wir sind unverdient in Rückstand geraten, aber die Mannschaft hat im letzten Drittel große Moral gezeigt und das Spiel gedreht“, berichtet Möller.

Auch das 2:2 in Clusorth-Bramhar sowie das Pokalspiel gegen den höherklassigen SV Teglingen, in dem Emsbüren zur Pause führte, zählen für ihn zu den positiven Momenten.

Blick nach vorn

Die bisherigen Leistungen zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Entscheidend wird sein, dieses Niveau konstant abzurufen. Trainer Möller ist überzeugt: „Jetzt heißt es, Konstanz in die Spiele bringen. Das werden wir in der Rückrunde tun und am Ende über dem Strich stehen.“

Mit Teamgeist, Nachwuchsimpulsen und klaren Zielen geht der SV Concordia Emsbüren II in die zweite Saisonhälfte – und hat den Klassenerhalt weiterhin fest im Blick.