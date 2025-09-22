SV Concordia Emsbüren dreht Rückstand und siegt in Neuenhaus

Es war einer dieser Sonntage, an denen der Fußball ein kleines Augenzwinkern bereithält. Trotz zahlreicher Ausfälle drehte der SV Concordia Emsbüren einen 0:1-Pausenrückstand in Neuenhaus noch in einen 3:1-Sieg und kletterte damit in der Tabelle an Borussia vorbei.

Zunächst lief alles nach Plan für die Gastgeber: Emsbüren hatte zwar den Ball, ließ ihn auch gefällig laufen, doch zwingende Chancen blieben aus. Neuenhaus lauerte auf den Fehler und fand ihn in der 34. Minute. Nach einer Ecke nutzte Pascal Helmold die Verwirrung in der Concordia-Abwehr zum 1:0. Halbzeit. Ernüchterung auf der einen, gute Laune auf der anderen Seite.

Nach dem Seitenwechsel aber trat Emsbüren entschlossener auf. In der 55. Minute glich Simon Seltier aus, und nur fünf Minuten später kippte die Partie vollends: Schiedsrichter Ben Thade Balsen zeigte Helmold Gelb-Rot. Mit einem Mann mehr drehte Concordia sofort auf, Jonas Egbers traf in der 63. Minute per Distanzschuss sehenswert zum 2:1.

Auch in der Schlussphase blieb Emsbüren konzentriert. Bernhard Haarmann sorgte in der 83. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß für den 3:1-Endstand. Danach brannte nichts mehr an.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für Concordia, der Mannschaft trotz personeller Sorgen ein breites Grinsen ins Gesicht zauberte. Drei Punkte, eine geschlossene Leistung und die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den SV Veldhausen am Freitag.