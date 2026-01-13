SV Ciwan Walsrode triumphiert beim Cup der Kulturen 2025

In einer packenden Endspiel-Atmosphäre setzte sich das Team aus Walsrode vor vielen Zuschauern in einem intensiven Duell durch. Trotz eines frühen Rückstands kämpften sich die Grün-Gelben eindrucksvoll zurück in die Partie und drehten das Ergebnis noch zu ihren Gunsten. Der Siegtreffer kurz vor Schluss sorgte für ausgelassene Freude bei Spielern und Fans gleichermaßen.
Der Cup der Kulturen – ein seit Jahren beliebtes Hallenturnier, das jährlich in der letzten Dezemberwoche vom SV Ciwan Walsrode ausgerichtet wird und Mannschaften aus unterschiedlichen kulturellen und sportlichen Hintergründen zusammenbringt – stand erneut für Fairness, guten Fußball und eine starke Gemeinschaft.
Für den SV Ciwan war es ein erfolgreicher Abschluss des Jahres 2025: Schon in der Gruppenphase zeigte die Mannschaft starke Leistungen und sicherte sich den Platz im Finale durch eine geschlossene Teamleistung. Der Turniersieg stellt einen weiteren Höhepunkt in einer starken Saison dar und sorgt für viel positive Resonanz in der Region.
„Wir sind stolz auf die Leistung jedes Einzelnen“, sagte ein sichtlich zufriedener Trainer nach dem Spiel. „Dieser Titel gehört der gesamten Mannschaft.“
Die erfolgreiche Hallensaison und der Turniersieg beim Cup der Kulturen geben dem SV Ciwan Walsrode Rückenwind für das kommende Jahr und zukünftige Herausforderungen in der Kreisliga Heidekreis und darüber hinaus.
Bester Torwart des Turniers!
Derman Yildiz – 4 Tore, zahlreiche Paraden und eine herausragende Leistung über den gesamten Turniertag hinweg