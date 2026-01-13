SV Ciwan Walsrode triumphiert beim Cup der Kulturen 2025

In einer packenden Endspiel-Atmosphäre setzte sich das Team aus Walsrode vor vielen Zuschauern in einem intensiven Duell durch. Trotz eines frühen Rückstands kämpften sich die Grün-Gelben eindrucksvoll zurück in die Partie und drehten das Ergebnis noch zu ihren Gunsten. Der Siegtreffer kurz vor Schluss sorgte für ausgelassene Freude bei Spielern und Fans gleichermaßen.

Der Cup der Kulturen – ein seit Jahren beliebtes Hallenturnier, das jährlich in der letzten Dezemberwoche vom SV Ciwan Walsrode ausgerichtet wird und Mannschaften aus unterschiedlichen kulturellen und sportlichen Hintergründen zusammenbringt – stand erneut für Fairness, guten Fußball und eine starke Gemeinschaft.

Für den SV Ciwan war es ein erfolgreicher Abschluss des Jahres 2025: Schon in der Gruppenphase zeigte die Mannschaft starke Leistungen und sicherte sich den Platz im Finale durch eine geschlossene Teamleistung. Der Turniersieg stellt einen weiteren Höhepunkt in einer starken Saison dar und sorgt für viel positive Resonanz in der Region.

„Wir sind stolz auf die Leistung jedes Einzelnen“, sagte ein sichtlich zufriedener Trainer nach dem Spiel. „Dieser Titel gehört der gesamten Mannschaft.“