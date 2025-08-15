SV Ciwan Walsrode trägt Heimspiele künftig in Bomlitz aus

Der SV Ciwan Walsrode wird seine Heimspiele ab Sonntag, 17. August 2025, im Waldstadion in Bomlitz austragen. Das gab der Verein über seinen Instagram-Kanal bekannt. Adresse der neuen Spielstätte ist An der Wisselshorst 10A in 29699 Bomlitz.

Damit endet nach eineinhalb Jahren die Zeit in Uetzingen. Hintergrund des erneuten Umzugs ist die laufende Modernisierung des Stadions in der Eckernworth in Walsrode. Bis die Arbeiten dort abgeschlossen sind, bleibt das Waldstadion die Heimspielstätte des SV Ciwan.

Der Verein ruft Mitglieder, Fans und Freunde dazu auf, die Mannschaft auch am neuen Spielort zu unterstützen und freut sich auf zahlreiche Besucher.